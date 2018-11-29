THY- Noukşot
0553 313 94 23

Trump, Putin ile görüşmesini iptal etti

ABD Başkanı Donald Trump:- "İlgili bütün taraflar için en iyisi olacağını düşünerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Arjantin'de yapacağım görüşmeyi iptal etme kararı aldım"

29 Kasım 2018 Perşembe 20:08
Trump, Putin ile görüşmesini iptal etti

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Arjantin'de yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini duyurdu.

Trump, Arjantin'de düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne hareketinden önce Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya gemileri ve mürettebatı iade etmediğini vurgulayan Trump, "İlgili bütün taraflar için en iyisi olacağını düşünerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Arjantin'de yapacağım görüşmeyi iptal etme kararı aldım." dedi.

Trump paylaşımında, "Bu sorunun bir an önce çözümüyle birlikte anlamlı bir zirve olmasını umut ediyorum." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, bu hafta içinde Washington Post gazetesine verdiği özel mülakatta, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerginliğe ilişkin ABD Ulusal Güvenlik Kurulundan "tam rapor" beklediğini kaydetmişti.

Putin'le Arjantin'deki G20 Zirvesi'nde görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin kararı bu rapor sonrasında vereceğini vurgulayan Trump, "Bu rapora göre hareket edeceğim. Belki de bu toplantı gerçekleşmeyecek." ifadelerini kullanmıştı.

Rus savaş gemileri, Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında Ukrayna savaş gemilerine kara sularını ihlal ettiği iddiasıyla silahlı müdahalede bulunmuş, Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait 3 geminin 24 personelini gözaltına almıştı.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 20:08
  1. ABD
  2. ABD Baskani Donald Trump
  3. Rusya
  4. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den İran'a "askeri karşılık" tehdidi
    1. ABD'den İran'a "askeri karşılık" tehdidi
    2. 12 Dev Adam'dan tarihi zafer!
    3. İzmir'deki cinayet
    4. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    5. 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa..
    6. "Kendi Gök Kubbemiz"in galası yapıldı
    7. Yusuf İslam, okurlarıyla buluştu
    8. Ziya Selçuk'tan önemli mesajlar!
    9. Kuzey Irak'a hava harekatı!14 terörist..
    10. "Türkiye ile bazı meseleleri çözmeyi..
    11. TBMM Genel Kurulunda "Gezi olayları"..
    12. Eskişehir'de FETÖ operasyonu! 1 kişi..
    13. Balıkesir'de trafik kazası: 1 kişi..
    14. Irak kuzeyindeki Hakurk,..
    15. Adana'da "Hedefim Sensin" filminin..
    16. Vali Akbıyık'tan üs bölgesine ziyaret
    17. Gazze'de "Sokak Karnavalı"
    18. Bodrum'da denizin rengi değişti
    19. Özhaseki'den Tuna'ya ziyaret
    20. Çevrenin korunmasına yönelik teklif..
    Ankara'daki o belediye Gökçek'e verilecek
    Ankara'daki o belediye Gökçek'e verilecek
    Kuzey Irak'a girdik! Kontrol bizde
    Kuzey Irak'a girdik! Kontrol bizde
    Borcu olanlar dikkat! Tüm borçlar silinecek
    Borcu olanlar dikkat! Tüm borçlar silinecek
    Anlaşma imzalandığını açıkladı! 'Hedefte Türkiye ve Rusya var'
    Anlaşma imzalandığını açıkladı! 'Hedefte Türkiye ve Rusya var'
    Bunu yapanın maaşı, yüzde 10 artacak! Sadece bir dilekçe ile...
    Bunu yapanın maaşı, yüzde 10 artacak! Sadece bir dilekçe ile...

    Günün Karikatürü

    30 Kasım 2018
    Montundan çıktı 340 bin TL ceza yedi
    Montundan çıktı 340 bin TL ceza yedi
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?