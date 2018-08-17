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Trump: Pompeo bize bir dua okuyacak

Evanjelizm etkisi, Beyaz Ev'de yine kendisini gösterdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı kabine toplantısının, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ettiği dua ile başlaması dikkat çekti.

17 Ağustos 2018 Cuma 08:58
Trump: Pompeo bize bir dua okuyacak

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesini soktuğu ekonomik çıkmazın üzerini örtüp dikkati farklı yerlere çekme konusunda farklı bir boyuta geçti. Evanjelizm etkisinden bir türlü kurtulamayan Trump, dün ülkesini sosyal medya hesabından teselli etmeye çalışmıştı, ardından yapılan kabine toplantısına dua ile başladı. Amerikan medyasının da takip ettiği ve Trump’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, Bakan Pompeo’nun duasıyla başladı.

Trump, bakanlara teşekkür ettikten sonra, "Toplantıya Pompeo'nun duasıyla başlayacağız." diyerek sözü Dışişleri Bakanına bıraktı.

Beyaz Saray toplantısı Pompeo'nun duasıyla başladı

ASKERDE OKUDUĞU DUAYI DİLLENDİRDİ

Pompeo ise "Askerlik günlerinde sıkça okuduğu bir duayı okuyarak toplantıya başlamak istediğini" belirtti.

 "Ey Tanrı, babamız, ey insanın kalbini arayan, samimiyetine ve gerçeğe yaklaşmamıza yardım et" sözleriyle başlayan duasında Pompeo'nun "Dürüstlükte ve temiz düşüncede iktidarımızın gücünü arttır" şeklindeki sözleri dikkati çekti.

Pompeo'nun yaklaşık bir dakikalık duasının ardından kabine üyeleri Trump'a kısa notlar halinde gündeme ilişkin bilgi sundu. Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.

ABD YÖNETİMİNDE EVANJELİK HAKİMİYETİ

ABD Başkanı Trump dindar biri olarak bilinmese de başta Başkan Yardımcısı Evanjelik Mike Pence olmak üzere kabinedeki bazı isimlerin dini ritüellerini medyanın önünde de yapmaları kamuoyunun dikkatini çekiyor.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 08:58
  1. abd
  2. amerika
  3. donald trump
  4. mark pompeo
  5. beyaz saray
  6. dua

YORUM YAZ

  • m.turkm.turk23 dk önce
    Pompeo dua okumayı boşversin de soyisim olarak ismini taşıdığı halkın başına gelenleri gözden geçirsin.
  • bakibaki1 sa önce
    bizde meclis duayla açılsa kıyamet kopar.rejim tehlikeye girdi diye ortalığı velvereye verir bizim bazı siyasetçiler.maalesef çoğu bürokratta onları destekler.güzel ülkemde halk müslüman devlet ateist maalesef..
  • ihsanihsan1 sa önce
    chp deki laikciler bu pompeo trump abd liler ne yobazmış değilmi
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