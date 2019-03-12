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ABD Başkanı Donald Trump: Pilotlara artık ihtiyaç duyulmuyor

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Etiyopya’da meydana gelen yolcu uçağıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

12 Mart 2019 Salı 19:52
ABD Başkanı Donald Trump: Pilotlara artık ihtiyaç duyulmuyor

ABD Başkanı Donald Trump, Etiyopya’da pazar günü düşen yolcu uçağıyla ilgili "Uçaklar seyahat için fazla karmaşık hale geliyor. Pilotlara artık ihtiyaç duyulmuyor, bunun yerine MIT'den bilgisayar bilimcileri var." ifadesini kullandı.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, görüşlerini dile getirdi.

"Pilotlara artık ihtiyaç duyulmuyor"

Açıklamasında "Uçaklar seyahat için fazla karmaşık hale geliyor. Pilotlara artık ihtiyaç duyulmuyor, bunun yerine MIT'den (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) bilgisayar bilimcileri var." ifadesine yer veren Trump, şu değerlendirmede bulundu:

"Einstein'ın benim pilotum olmasını istemem"

"Bunu birçok üründe her zaman görüyorum. Genellikle eski ve daha basit olanların daha iyi olduğu durumlarda, her zaman gereksiz bir adım daha ileri gitmeye çalışılıyor. Saniyenin içinde ani kararlara ihtiyaç var ve karmaşıklık tehlike oluşturur. Tüm bunlar büyük maliyet ama çok az kazanç sağlar. Sizi bilmem ama ben Albert Einstein'ın benim pilotum olmasını istemem. Ben, bir uçağın kontrolünü kolay ve hızlı bir şekilde ele geçirmesine izin verilen uzman profesyoneller isterim."

Trump’ın yorumuna ilişkin ABD medyası, "ABD Ulusal Havacılık İdaresi verilerine göre 100 milyon yolcu üzerinden yapılan ölçümlerde son 20 yılda ülkede ticari havacılıkta ölümlerin yüzde 95 azaldığını" yazdı.

CNBC, 2009’dan beri ABD uçaklarının tek bir kaza geçirmeden 8 milyar yolcu taşıdığını yazarak 2017'de dünya çapında uçak kazasından ölen tek bir yolcu bulunmadığını kaydetti.

Trump, Ocak 2018’de attığı başka bir twitte ise "Göreve başladığımdan beri ticari havacılık konusunda çok katı davrandım. İyi haber, en iyi ve en güvenli yıl olan 2017’de sıfır ölümün olduğu bildirildi." ifadelerini kullanmıştı.

157 kişi hayatını kaybetmişti

Etiyopya'da pazar günü "Boeing 737 Max 8" tipi yolcu uçağının düşmesi sonucu 157 kişi hayatını kaybetmiş, kazanın ardından tartışmalar ve incelemeler, bazı durumlarda pilotların kontrolünü elinden alan Boeing yazılım sistemi üzerine yoğunlaşmıştı.

Etiyopya'daki kazanın ardından Singapur, Çin, Endonezya, Avustralya, Malezya, Umman ve İngiltere de "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuştu.

Arjantin, Brezilya, Meksika, Hindistan, Endonezya ve Etiyopya'daki bazı hava yolu firmaları ise filolarında bulunan söz konusu tipteki uçakları seferden çektiklerini duyurmuştu.

Kazadan sonra güvenlik endişesiyle gündeme gelen Boing 737 Max 8 uçuşlarının operasyonları Çin, Arjantin, Etiyopya, Cayman Adaları ve Singapur tarafından durdurulmuştu.

Ulaştırma Bakanlığı: Uçuşları ikinci bir karara kadar durduruldu

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 19:52
  1. Donald Trump
  2. Etiyopya
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  5. Boeing 737 Max 8

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