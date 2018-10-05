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Trump onayladı ve ekledi: Berbat bir anlaşmaya son verdim

ABD Başkanı Donald Trump, bugün ülkesinin yeni  "Terörle Mücadele Ulusal Güvenlik Stratejisini" onayladığını belirterek, "Benim  liderliğim altında ABD teröre karşı mücadeleyi artırmıştır." ifadesini kullandı. Trump, 'Koalisyon ortaklarımızla  birlikte Suriye ve Irak'ta DEAŞ'ı büyük oranda ortadan kaldırdık. Aynı şekilde,  İran Devrim Muhafızları ve İran'ın bölgesel güçlerine destek veren ABD'nin İran  ile yaptığı berbat bir anlaşmaya son verdim. Ayrıca, savunma konusunda ülkemizin  ordusunu yeniden yapılandırmak için bütçeyi düzenledim' dedi.

05 Ekim 2018 Cuma 06:50
Trump onayladı ve ekledi: Berbat bir anlaşmaya son verdim

Başkan Trump, ABD'de ilgili kurumlarca hazırlanan "Terörle Mücadele  Ulusal Güvenlik Stratejisini" onayladı.

Trump, ABD'nin yeni ulusal güvenlik stratejisine ilişkin yaptığı  yazılı açıklamada, "Benim liderliğim altında ABD teröre karşı mücadeleyi  artırmıştır. Koalisyon ortaklarımızla birlikte Suriye ve Irak'ta DEAŞ'ı büyük  oranda ortadan kaldırdık. Aynı şekilde, İran Devrim Muhafızları ve İran'ın  bölgesel güçlerine destek veren ABD'nin İran ile  yaptığı berbat bir anlaşmaya  son verdim. Ayrıca, savunma konusunda ülkemizin ordusunu yeniden yapılandırmak  için bütçeyi düzenledim." değerlendirmesine yer verdi.

ABD’nin en son "Terörle Mücadele Ulusal Güvenlik Stratejisi" eski  Başkan Barack Obama döneminde 2011'de hazırlanmıştı.

Trump’ın bugün onayladığı raporda ise özellikle İran'a karşı  kullanılan sert dil dikkat çekerken, rapor özellikle altı madde üzerine  yoğunlaştı.

Raporda, "Teröristlerin ideolojik olarak kaynaklarına inmek,  teröristleri kendilerinden destekleyen kaynaklarından uzaklaştırmak, ABD’nin  terörle mücadele araçlarının modernleştirilmesi, Amerikan altyapısının korunması  ve büyümesini sağlamak, radikalleşmenin önüne geçilmesi, terör gruplarına  katılımı engellemek ve uluslararası ortaklarla terörle mücadelede ortak noktaları  arttırmak." maddeleri öne çıktı.

Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da ABD'nin yeni  stratejisine ilişkin Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi.

Bolton, "Karşı karşıya olduğumuz terörist ideolojinin farkındayız ve  Başkanımız da karşı karşıya olduğumuz ideolojik tehlikenin farkında olmadan  terörizmle başa çıkamayacağımızın farkındadır." dedi.

Bolton ABD'nin "tehlike" olarak gördüğü temel ideoloji hakkında  yaptığı yorumda ise "Bütün tehlike içeren ideolojilere bakıyoruz. Sadece Sünni  ideolojilere değil, fakat 1979 İran İslam Devrimi'nden etkilenen ideolojilere de  bakıyoruz." ifadesini kullandı.

 

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 06:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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