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Trump'dan dikkat çeken 'Fransa' açıklaması: "Ölümcül bir hal aldı'"

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'nın başkenti Paris'te yaşanan 'sarı yeleklilerin' protesto gösterilerinde Fransız hükümetinin geri adım atmasıyla ilgili olarak “Arkadaşım Emmanuel Macron ve göstericiler benim iki sene önce vardığım sonuç üzerine anlaştıkları için memnun oldum. Paris Anlaşması ölümcül bir hal aldı çünkü sorumlu ülkelerin enerji fiyatlarını arttırırken kirliliği yapanları aklıyor” değerlendirmesinde bulundu.

05 Aralık 2018 Çarşamba 07:44
Trump'dan dikkat çeken 'Fransa' açıklaması: "Ölümcül bir hal aldı'"

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Paris'te akaryakıt vergilerinin düşürülmesi ve ekonomik koşulların  iyileştirilmesi için yapılan protesto gösterileri ve ABD'nin Paris İklim  Anlaşması'ndan çekilmesi arasında bağlantı kurdu. Trump, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ölümcül  bir hal aldı"

"Arkadaşım Emmanuel Macron ve göstericiler benim iki sene önce vardığım sonuç üzerine anlaştıkları için memnun oldum. Paris Anlaşması ölümcül  bir hal aldı çünkü sorumlu ülkelerin enerji fiyatlarını arttırırken kirliliği  yapanları aklıyor."

Fransa'da 17 Kasım'da başlayan gösteriler, son yılların en şiddetli  protestosuna dönüştü. Göstericiler, Macron'dan vergileri düşürmesini ve ekonomik  koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Trump, 2017 yılının haziran ayında yaptığı açıklamada, ülkesini iklim  değişikliğiyle küresel mücadeleyi hedefleyen Paris Anlaşması'ndan çekme kararı aldığını açıklamıştı.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 07:44
  1. fransa
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