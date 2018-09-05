Trump 'Öldürün' talimatına karşılık Mattis'ten 'Uygulamayın' emri!

Washington Post gazetesi, ABD'li gazeteci Bob Woodword'un ‘Korku' adlı yeni kitabının bazı bölümlerini yayımladı.

TRUMP: ESED'İ ÖLDÜRELİM

Woodword'un verdiği bilgiye göre Trump, İdlib bölgesinden gelen haberleri alınca Mattis'i arayarak çok sert biçimde ‘diktatörün sonunu getirme' isteğini dile getirdi.

Gazetecinin aktardığına göre ABD Başkanı telefona, "Hadi, lanet olsun, onu öldürelim! Gelin saldıralım. Gelin, lanet olası, onların hepsini öldürelim!" diye bağırdı.

MATTİS: BU EMRİ UYGULAMAYIN!

Pentagon Şefi'nin de Trump'a bu konuyu halledeceğini söyledi ama telefon görüşmesi bitince yardımcısına tamamen farklı bir emir verdiği bildirildi.

Mattis'in, "Bunların hiçbirini yapmayacağız. Çok daha dengeli hareket edeceğiz" dediği belirtildi.

Washington Post, Woodword'un yeni kitabın "güvenilir kaynak ve görgü tanıklarıyla yapılan yüzlerce saat röportajlara" dayandığını yazdı. Ancak gazeteci, kaynaklarının isimleri açıklamamaya karar verdi.