0553 313 94 23

ABD Başkanı Trump öfke kustu: Biz yetişmesek size Almanca öğreteceklerdi

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Fransa'yı hedef alan çok sert açıklamalarda bulundu. Trump, "Biz yetişmesek size Almanca öğreteceklerdi" dedi.

13 Kasım 2018 Salı 15:28
ABD Başkanı Trump öfke kustu: Biz yetişmesek size Almanca öğreteceklerdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile dostluktan düşmanlık safhasına geçen ABD Başkanı Donald Trump'tan Fransızları çok kızdıracak bir tweet geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Birinci Dünya Savaşını Sonlandıran Ateşkes Antlaşması'nın 100. yılı dolayısıyla gittiği Fransa'nın başkenti Paris'ten dün dönmüş ve sosyal medyadan yaptığı açıklamada "ABD'ye hem askeri hem de ticaret konusunda adil davranılmadığını" öne sürerek diğer ülkelere askeri koruma için çok büyük ödemeler, yüz milyarlarca dolar para ödemesi yapıtlarını söylemişti. Trump bu sözlerinin devamında "dünya ülkelerine çok zengin ülkelerin ABD'ye askeri koruma için para ödemesi ya da kendilerini koruması zamanı geldi" demişti.

"ABD yetişmesek Nazi işgali altında Almanca öğrenmeye başlıyordunuz"

Fransa dönüşü mesajlarına devam eden Trump, bugün ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Avrupa ordusu" çağrısına tepki gösterdi. Etkinlikler dolayısıyla Paris'e indiği gün bu açıklamayı "ahmakça" diye nitelendiren Trump bugün yaptığı açıklamada, "Emmanuel Macron, Avrupa'yı ABD, Çin ve Rusya'ya karşı korumak için kendi ordusunu oluşturmayı önerdi. Ancak 1. ve 2. dünya savaşlarında Almanya vardı. ABD imdada yetişmeden önce Nazi işgali altında Almanca öğrenmeye başlıyordunuz. NATO için para ödeyin yada ödemeyin" dedi.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 15:28
  1. abd
  2. trump

YORUM YAZ

  • Cemalettin KarakocCemalettin Karakoc36 dk önce
    Ne oldu, ne degisti, Almanca yerine Ingilizce ögreiyorlar. Almanca ögrenselerdi senin Orta doguda borazanin degil Almanya-Fransa Imparatorlugunundüdügü ötecekti. Ha Hasan Ali, ha Ali Hasan. Müslümanlar icin degisen bir durum mevzuu degildir.Haala da olamiyacak gibi. Fransada, biz ne icin ordaydik. Netanyahu yu resmilestirdik. Adamlar Osmanliyi dagitmanin ve yeni kurduklari devletlerin bashkanlarini boy boy öne cikariyorlar. Bizde o ortamda oluyoruz. Bize Yaziklar olsun, nerelere savrulmushuz. Aferin alacagiz diye kimligimizi kaybetmishiz, Haberimiz yok.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Yerel seçim öncesi AK Parti'den kritik teklif
  1. Yerel seçim öncesi AK Parti'den kritik..
  2. Nusaybin’de kamyon ile biçerdöver..
  3. Almanlar neden korkuyor? İsrail..
  4. Kentteki herkes onu arıyor
  5. Yunanistan'a geçemedi! Ormanlık alana..
  6. Çevre kanunu TBMM'ye sunuldu... 10 bin..
  7. 2 dil bilen vatandaş 40 yıldır..
  8. Gerçeğinden ayırt etmek zor
  9. Atlı birlikler Sultanahmet'te görevde
  10. Akşener'in evinin önündeki protestolar..
  11. Pakdemirli: Türkiye'yi balık üssü..
  12. Yılmaz Vural'ın yeni takımı belli oldu
  13. İyi Partili Aytun Çıray'ın ağabeyi AK..
  14. WhatsApp kullananlar dikkat!..
  15. İranlı bakana rejime hakaret suçlaması!
  16. "Yanlış anlaşılmak ne zor şey"
  17. Okuduğu ilkokulun binasını kiralayıp..
  18. Sadakataşı’ndan Yemen’e acil yardım
  19. Dünyada bir ilk! İşte katlanan akıllı..
  20. Gazeteci yazar Kürşat Bumin vefat etti
Sarıkaya canlı yayında açıkladı! AK Parti'nin Ankara adayı belli oldu
Sarıkaya canlı yayında açıkladı! AK Parti'nin Ankara adayı belli oldu
Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
'Atatürk ilah değil' diyen Emine Şahin'in ilk ifadesi ortaya çıktı
'Atatürk ilah değil' diyen Emine Şahin'in ilk ifadesi ortaya çıktı
ABD kendi ayağına sıktı... Türkiye'ye büyük fırsat doğdu
ABD kendi ayağına sıktı... Türkiye'ye büyük fırsat doğdu

Günün Karikatürü

13 Kasım 2018
Bakan Soylu'dan çok sert açıklama! 'Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım ama...'
Bakan Soylu'dan çok sert açıklama! 'Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım ama...'
Merkez rakamı açıkladı! Asgari ücret oranı en az...
Merkez rakamı açıkladı! Asgari ücret oranı en az...