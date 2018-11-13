ABD Başkanı Trump öfke kustu: Biz yetişmesek size Almanca öğreteceklerdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile dostluktan düşmanlık safhasına geçen ABD Başkanı Donald Trump'tan Fransızları çok kızdıracak bir tweet geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Birinci Dünya Savaşını Sonlandıran Ateşkes Antlaşması'nın 100. yılı dolayısıyla gittiği Fransa'nın başkenti Paris'ten dün dönmüş ve sosyal medyadan yaptığı açıklamada "ABD'ye hem askeri hem de ticaret konusunda adil davranılmadığını" öne sürerek diğer ülkelere askeri koruma için çok büyük ödemeler, yüz milyarlarca dolar para ödemesi yapıtlarını söylemişti. Trump bu sözlerinin devamında "dünya ülkelerine çok zengin ülkelerin ABD'ye askeri koruma için para ödemesi ya da kendilerini koruması zamanı geldi" demişti.

"ABD yetişmesek Nazi işgali altında Almanca öğrenmeye başlıyordunuz"

Fransa dönüşü mesajlarına devam eden Trump, bugün ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Avrupa ordusu" çağrısına tepki gösterdi. Etkinlikler dolayısıyla Paris'e indiği gün bu açıklamayı "ahmakça" diye nitelendiren Trump bugün yaptığı açıklamada, "Emmanuel Macron, Avrupa'yı ABD, Çin ve Rusya'ya karşı korumak için kendi ordusunu oluşturmayı önerdi. Ancak 1. ve 2. dünya savaşlarında Almanya vardı. ABD imdada yetişmeden önce Nazi işgali altında Almanca öğrenmeye başlıyordunuz. NATO için para ödeyin yada ödemeyin" dedi.