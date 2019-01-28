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Trump, Obama için "Bütün gün basketbol izliyordu" demiş

Washington Post gazetesince ABD Başkanı Donald Trump'ın, ziyaretçilerine, eski Başkan Barack Obama ve o dönem Beyaz Saray'daki durum hakkında görüşler aktardığı öne sürüldü - Gazetenin haberinde, Trump'ın, Obama hakkında "Tüm gün sarayın yemek odasında oturup basketbol izlediği" şeklinde ifadeler kullandığı, Beyaz Saray'a taşındıklarında ise yemek odasının duvarında bir delik olduğunu aktardığı iddia edildi - Trump'ın Beyaz Saray'ı gezdirdiği yüzlerce arkadaşı ve milletvekiline bazı banyo ve ofislerdeki sineklerden de şikayet ettiği ileri sürüldü - Obama döneminde görev yapan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili ise bu iddiaları yalanladı

28 Ocak 2019 Pazartesi 23:47
Trump, Obama için "Bütün gün basketbol izliyordu" demiş

NEW YORK (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'da ağırladığı ziyaretçilerine, eski Başkan Barack Obama hakkında, "Tüm gün sarayın yemek odasında oturup basketbol izlediği" şeklinde değerlendirmelerde bulunduğu ileri sürüldü.

Amerikan Washington Post gazetesi, ABD Başkanı Trump'ın Beyaz Saray'daki tavırları hakkında yeni iddialar ortaya attı.

Gazetenin, adı açıklanmayan bir Beyaz Saray görevlisine dayandırdığı haberinde, Trump'ın, Beyaz Saray ziyaretçilerine, Obama hakkında, "Burada (yemek odası) sadece oturup tüm gün basketbol izliyordu." şeklinde yorumlarda bulunduğu ileri sürüldü.

İddialara göre Trump ayrıca, ziyaretçilere, Beyaz Saray'a taşındıklarında yemek odasının "kötü durumda bulunduğunu" ve "duvarında bir delik olduğunu" anlattı.

Obama döneminde görev yapan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili ise söz konusu iddiaları yalanladı. Obama'nın yemek odasını çok nadiren iş için kullandığını ve bu odada hiçbir zaman basketbol izlemediğini kaydeden yetkili, duvarda da herhangi bir delik olmadığını belirtti.

-Trump, Beyaz Saray'daki sineklerden de şikayet etmiş

Gazetenin, aralarında Beyaz Saray çalışanları ve ziyaretçilerin de bulunduğu kaynaklara dayandırdığı haberinde ayrıca, Trump'ın, Beyaz Saray'ı gezdirdiği yüzlerce arkadaşı, milletvekili ve diğer kişilere buradaki fotoğraflar, tarihi belgeler, sanat eserleri ve göreve başladığı günden bu yana yaptığı değişiklikleri anlattığı ileri sürüldü.

Trump'ın, bu sırada bazı banyo ve ofislerdeki sineklerden şikayetçi olduğu da aktarıldı.

- Eski Başkan Lincoln'ün yatak odasını da gösteriyormuş

Haberde, Trump'ın bu kişilere, ABD'nin 16. Başkanı Abraham Lincoln'ün yatak odasını da gösterdiği belirtildi.

Yatağının, Lincoln'ün boyuna göre kısa olduğu değerlendirmesinde bulunan Trump'ın, "Burada nasıl uyumuş bilmiyorum. Aslında çok uzun bir adammış." ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, yaptığı açıklamada, "Trump, Beyaz Saray'ın zengin tarihi ile gurur duyuyor." vurgusu yaptı.

Trump'ın, Beyaz Saray'a taşınmadan önce binanın görünüşünü, kendisinin New Jersey'deki golf kulübü ile karşılaştırdığı ve burayı "gerçek bir çöplük" olarak nitelendirdiği iddia edilmişti. Trump ise böyle bir beyanatta bulunmadığını bildirmişti.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 23:47
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. ABD'nin eski Başkanı Barack Obama
  3. Abraham Lincoln
  4. Beyaz Saray

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