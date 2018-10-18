Trump noktayı koydu: Kaşıkçı öldürüldü!
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili flaş bir açıklama yaptı. Trump, 'Kaşıkçı kesinlikle ölmüşe benziyor" dedi.18 Ekim 2018 Perşembe 23:05
ABD’nin Montana eyaletinde seçim çalışmaları yapan ABD Başkanı Trump, gazetecilerin Kaşıkçı olayı hakkındaki sorusunu yanıtladı.
Trump, “Sizce Kaşıkçı öldü mü?” şeklindeki bir soruya, “Bana kesinlikle öyle geliyor. Bu çok üzücü.” şeklinde cevap verdi.
"Bunun sonuçları ağır olur"
Trump, Kaşıkçı'nın ortadan kaybolması ve ölümünden Riyad yönetiminin sorumlu olduğunun ortaya çıkması ihtimaline ilişkin, "Bunun sonuçları ağır olur." yorumunu yaptı.
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