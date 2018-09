“Trump ne derse dinlerim”

Münübe Yılmaz

İngiltere Başbakanı Theresa May, CBS kanalındaki sabah programında yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’a güvendiğini belirterek, Trump ne derse dinleyeceğini ifade etti. “ ABD Başkanı bana ne derse tabii ki dinlerim” diyen May, program sunucusu John Dickerson’un “ Peki size anlattığı şeylere de inanır, güvenir misiniz?” sorusuna “ Evet. Neticede birlikte çalışıyoruz ve özel bir ilişkimiz var.” dedi. İnsanlar üzerinde büyük etki sahibi, iki ayrı ülke lideri olduklarına vurgu yapan May, ABD ve İngiltere’nin uzun zamandır işbirliğini sürdüren iki müttefik ülke olduğunu dile getirdi. Programda, zaman zaman Trump ile anasmazlık yaşadığı konular olduğunu da kabul eden May, “ İki ülke arasındaki özel ilişkinin en önemli noktası, bir konuda anlaşamadığımız zaman, karşı tarafa neden anlaşmadığımızı uygun bir dille söylüyoru ve üzerine tartışıyoruz” ifadelerinde bulundu. May, Trump’a İran ile olan nükleer anlaşmadan çekilmesi konusunda hak vermediğini de vurgularken, ingiltere’nin bu konu ile alakalı olarak farklı çözüm önerilerinin olduğunu söyledi. May ve Trump’ın, bu hafta toplanacak olan ve aralarında 130 ülkeden liderlerin katılacağı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yeniden görüşmesi bekleniyor.