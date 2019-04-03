0553 313 94 23

Trump, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump:- "Göreve geldiğimden beri bu rakam çok hızlı bir şekilde artıyor, 140 milyar dolar ilave para topladık ve 2020'ye kadar 100 milyar dolar daha toplamak istiyoruz"

03 Nisan 2019 Çarşamba 01:00
Trump, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, NATO ülkelerinin daha fazla sorumluluk alması gerektiğini, üye ülkelere yaptığı baskılar sonrası NATO'ya 10 milyarlarca dolar destek sağlandığını savundu.

Trump ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Beyaz Saray’da yaptıkları görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.

Trump, göreve geldiğinden beri NATO ile ilişkiler noktasında çok fazla mesafe katedildiğini belirtti.

NATO ülkelerine yönelik daha önce yaptığı açıklamaları yineleyen Trump, ülkelerin daha fazla sorumluluk alması gerektiğini vurguladı, bu konuda kendisinin yaptığı baskılar sonrasında ise üye ülkelerin NATO’ya 10 milyarlarca dolar destek sağladığını ifade etti.

Trump, "Göreve geldiğimden beri bu rakam çok hızlı bir şekilde artıyor, 140 milyar dolar ilave para topladık ve 2020’ye kadar 100 milyar dolar daha toplamak istiyoruz." dedi.

Trump, NATO ülkeleri arasından özellikle Almanya'yı işaret ederek, Angela Merkel’in yeterince sorumluluk almadığını öne sürdü.

Stoltenberg de NATO'ya olan güçlü bağlılığı ve sorunların çözümünde gösterdiği liderlikten dolayı Trump'a teşekkürlerini iletti.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 01:00
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
  3. NATO

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Miraç Gecesi'nde Müslümanlar Mescid-i Aksa için dualar etti
    1. Miraç Gecesi'nde Müslümanlar Mescid-i..
    2. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:..
    3. 4 gündür kayıp olan İstanbullu gencin..
    4. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali..
    5. Bursa’da işçileri taşıyan servis..
    6. Trump, NATO Genel Sekreteri..
    7. AK Parti'den İl Seçim Kurulu kararı..
    8. "Yabancı devletler dahil tüm tarafları..
    9. Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'ye sert..
    10. İstanbul'da 7 ilçede yeniden oy..
    11. Miraç Kandili'nde sema ilgi gördü
    12. Peş peşe açıklanıyor! İstanbul'un 12..
    13. Miraç Kandili’nde vatandaşlar Kocatepe..
    14. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı..
    15. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı..
    16. Villarreal'den lider Barcelona'ya..
    17. İzmir’de kadın cinayeti
    18. CHP itiraz etti! İstanbul'da sayım..
    19. Ankara Polatlı'da oylar yeniden..
    20. Cezayir'de Buteflika'nın istifasından..
    21. MHP Lideri Bahçeli’den Miraç Kandili..
    22. "Türk pilotların eğitimleri devam..
    23. Çin'den dayatma: Uygur Türk kızlarına,..
    24. Gençlerbirliği Teknik Direktörü..
    25. CHP’nin itirazı üzerine İstanbul’da oy..
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tekvando..
    27. Juventus, Cagliari deplasmanında rahat..
    28. "İstismara yönelik bir ifade"
    29. Polatlı'da oylar yeniden sayılacak
    30. Ryan Babel'in formasını giydiği Fulham..
    C.Başkanlığı'ndan seçim açıklaması
    C.Başkanlığı'ndan seçim açıklaması
    Temel Karamollaoğlu çok sert çıktı: Bunu kimse örtbas edemez
    Temel Karamollaoğlu çok sert çıktı: Bunu kimse örtbas edemez
    İYİ Parti'de olay var! Ümit Özdağ ve Koray Aydın istifa etti
    İYİ Parti'de olay var! Ümit Özdağ ve Koray Aydın istifa etti
    “Adam AA’dan sonuç bekliyor” diyen usta gazeteci: “Benim elimde güç olsa derim ki...”
    “Adam AA’dan sonuç bekliyor” diyen usta gazeteci: “Benim elimde güç olsa derim ki...”
    Şok iddia! İstanbul ve Ankara'da AK Parti oylarını FETÖ ve PKK mı çaldı?
    Şok iddia! İstanbul ve Ankara'da AK Parti oylarını FETÖ ve PKK mı çaldı?

    Günün Karikatürü

    3 Nisan 2019
    Olay seçim değerlendirmesi: Aralarında devlet memurları da var
    Olay seçim değerlendirmesi: Aralarında devlet memurları da var
    Kılıçdaroğlu hakkında bomba iddia! Seçimlerden önce...
    Kılıçdaroğlu hakkında bomba iddia! Seçimlerden önce...