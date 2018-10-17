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Trump ilk adımı attı! Müzakereler Kongre'ye tebliğ edildi

AB, İngiltere ve Japonya'yla ticaret müzakereleri için ilk adımı atan ABD Başkanı Donald Trump, ABD Ticaret Temsilciliği, AB, İngiltere ve Japonya ile ticaret müzakerelerine başlanacağını Kongre'ye tebliğ etti.

17 Ekim 2018 Çarşamba 21:09
Trump ilk adımı attı! Müzakereler Kongre'ye tebliğ edildi

ABD Başkanı Donald Trump, AB, İngiltere ve Japonya'yla ticaret müzakereleri için ilk adımı attı. ABD Ticaret Temsilciliği, AB, İngiltere ve Japonya ile ticaret müzakerelerine başlanacağını Kongre'ye tebliğ etti.

ABD yönetimi, Kongre'ye Avrupa Birliği (AB), İngiltere ve Japonya ile üç ayrı serbest ticaret anlaşması için müzakerelere başlamayı planladığını bildirdi.

ABD Ticaret Temsilciliği'nden (USTR) yapılan yazılı açıklamada, AB, İngiltere ve Japonya ile ticaret müzakerelerine başlanacağının Kongre'ye tebliğ edildiği belirtildi.

'Denge kurmayı amaçlıyor'

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'ın Kongre liderlerine yazdığı mektuplarla yapılan bilgilendirmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın adı geçen ticaret ortaklarıyla daha adil ve dengeli ticaret ilişkileri kurmayı amaçladığı ifade edildi.

Mevcut yasalara göre, Trump yönetiminin Kongre'yi ticaret müzakerelerine başlamadan en az 90 gün önce bilgilendirmesi gerekiyor. Ayrıca, USTR'ın Kongre'ye resmi görüşmeler başlamadan en az 30 gün önce müzakere hedeflerini Kongre ile paylaşma zorunluluğu bulunuyor.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 21:09
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