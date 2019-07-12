Trump, Morales ve Rutte ile görüşecek

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, 15 Temmuz'da Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales ve 18 Temmuz'da Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile Beyaz Saray'da bir araya geleceği bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın Morales ve Rutte görüşmeleri duyuruldu.

Buna göre, Trump 15 Temmuz'da Guatemala Devlet Başkanı Morales ile bir araya gelecek. Görüşmede, Orta Amerika'daki ekonomik kalkınma ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konularının ele alınması bekleniyor.

18 Temmuz'da ise Beyaz Saray'da Hollanda Başbakanı Rutte'yi ağırlayacak olan Trump'ın gündeminde ABD ile Hollanda arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik atılacak adımlar olacak.