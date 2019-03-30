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Trump Meksika sınırını kapatma tehdidini yineledi

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika'nın ABD'ye göçmen akınını durdurmaması durumunda Meksika sınırını kapatabileceğini söyledi- Trump: - "Uzun süreliğine kapatırız. Dalga geçmiyorum"

30 Mart 2019 Cumartesi 13:20
Trump Meksika sınırını kapatma tehdidini yineledi

PALM BEACH (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Meksika'nın ABD'ye göçmen akışını engellememesi durumunda sınırı gelecek haftadan itibaren kapatabileceğini söyledi.

Florida'da basın mensuplarına konuşan Trump, Meksika'nın ABD'ye göçmen akışını durdurmaması halinde, bu ülke ile olan sınırın gelecek haftadan itibaren kapatabileceğini belirtti. Trump, "Uzun süreliğine kapatırız. Dalga geçmiyorum." dedi.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Trump'ın açıklamalarının ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Meksika'nın tehditlere göre hareket etmediğini, ülkesinin ABD'nin sahip olabileceği en iyi komşu olduğunu kaydetti.

Trump'ın açıklamalarından önce Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ülkesinin göçmen kaçakçılığıyla mücadelede elinden geleni yaptığını ifade ederek, ABD ile iyi ilişkilere sahip olmak istediklerini dile getirmişti.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 13:20
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. Göçmen
  3. Meksika
  4. sınır

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