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Trump, Meksika-ABD sınırındaki mülteci dramından Demokratları sorumlu tuttu

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye yasa dışı geçmeye çalışırken Meksika sınırındaki Rio Bravo nehrinde hayatını kaybeden El Salvadorlu Oscar Alberto Martinez Ramirez ve 11 aylık kızı Valeria'nın ölümünde, kendi yönetiminin hiçbir kabahatinin olmadığını ve Demokratların sorumlu olduğunu savundu

26 Haziran 2019 Çarşamba 23:12
Trump, Meksika-ABD sınırındaki mülteci dramından Demokratları sorumlu tuttu

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, yasa dışı olarak ABD'ye geçmeye çalışırken Meksika sınırındaki Rio Bravo nehrinde hayatını kaybeden El Salvadorlu Oscar Alberto Martinez Ramirez ve 11 aylık kızı Valeria'nın ölümünden, sadece Demokratları sorumlu tuttu.

G-20 Zirvesi için Japonya'ya hareketinden önce basın mensuplarına gündemi değerlendiren ABD Başkanı Trump, Amerikan kamuoyunu dünden beri yoğun şekilde meşgul eden Martinez ailesinin dramı hakkında açıklamalarda bulundu.

Söz konusu durumdan ve Martinez ile kızı Valeria'nın boğularak hayatını kaybetmesinden Demokratları sorumlu tutan Trump, kendi yönetiminin masum olduğunu savundu.

"Sınırımızda kriz var. Eğer (Demokratlar) ilgili yasayı değiştirirse bu durum hemen çözülebilir. Ben mültecilerle ilgili yasalardaki boşluklara işaret ettim ama onlarsa (Demokratlar) bugün mültecilere insani yardımla uğraşıyorlar." değerlendirmesini yapan Trump, hem Senato hem de Temsilciler Meclisinde devam eden çabaların bir noktaya ulaşmasını beklediğini söyledi.

Martinez ailesinin dramıyla ilgili soruya yanıt veren Trump, "Eğer yasayı değiştirseydiniz bu durum olmazdı. Oradaki nehri geçmek çok tehlikeli olabiliyor. Eğer Demokratlar yasayı değiştirirse artık o insanlar (yasa dışı şekilde) gelmezler ve bu şekilde hayatlarını kaybetmezler." dedi.

Martinez ve kızının nehirde boğularak hayatını kaybettiğini gösteren fotoğrafla ilgili yorumu sorulan Trump, "Bu durumdan nefret ettim. Eğer Demokratlar ilgili yasayı değiştirselerdi o baba ve kızının ölümü gibi olaylar olmazdı." dedi.

Meksika'da yayın yapan La Jornada gazetesinde çıkan habere göre, El Salvadorlu Oscar ve 11 aylık kızı Valeria, Meksika ile ABD'yi ayıran Rio Bravo nehri üzerinden ABD'ye geçerken hayatını kaybetmişti. ABD'nin Meksika sınırında sığınma başvurusu yapmak için bekleyen Oscar Alberto, pazar günü ABD'ye yasa dışı yollardan geçmeye karar vermişti. Önce kızıyla nehri geçen Oscar, kızını ABD tarafında bırakarak eşi için geri dönerken, kızının nehre kapıldığını gördü. Kızı Valeria için tekrar geri dönen Oscar, Valeria'ya ulaşmasına rağmen akıntıya kapılarak kızıyla birlikte can vermişti.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 23:12
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