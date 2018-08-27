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"Trump, övgü dolu McCain açıklamasını engelledi" iddiası

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumartesi günü ölen Cumhuriyetçilerin önemli isimlerinden Arizona Senatörü John McCain için Beyaz Saray yetkililerinin hazırladığı "övgü dolu" yazılı açıklamayı engellediği iddia edildi.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 07:04
"Trump, övgü dolu McCain açıklamasını engelledi" iddiası

Amerikan medyasında yer alan ve görevdeki üst düzey bazı hükümet  yetkililerine dayandırılan iddiaya göre, Trump'ın zaman zaman kendisini eleştiren  McCain için hazırlanan metnin yayımlanmasını istemediği belirtildi.

Buna göre, McCain'in ölümünden önceki gün Beyaz Saray Sözcüsü Sarah  Sanders ve Trump'ın Özel Kalem Müdürü John Kelly öncülüğünde hazırlanan ve  McCain'den "kahraman" olarak söz eden yazılı taziye açıklaması, Trump tarafından  engellendi.

Beyaz Saray kaynaklı yazılı bir açıklama istemeyen Trump, bunun yerine  sadece kendi Twitter hesabından McCain'in ailesine taziye dileğini ileten bir  paylaşımda bulunmakla yetindi.

Hayatta iken Trump'ı sert sözlerle eleştiren McCain ile ABD  Başkanı'nın arasının çok iyi olmadığı biliniyordu.

MCCAİN'İN CENAZESİ 2 EYLÜL'DE

Öte yandan, cumartesi günü hayatını kaybeden McCain'in, 2 Eylül'de  Maryland eyaletinde bulunan Deniz Harp Okulunda bulunan mezarlığa defnedileceği  açıklandı.

McCain'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ünlü senatör için önce  çarşamba günü  Arizona'da, cuma günü ise başkent Washington'da Kongre binasında  ayrı iki devlet töreni düzenleneceği de bildirildi.

ABD'de Cumhuriyetçilerin önde gelen isimlerinden, bir dönem partisinin  başkan adayı olan Arizona Senatörü John McCain, 81 yaşında hayatını kaybetmişti.  Beyin kanseriyle savaşan ünlü Cumhuriyetçi senatörün yerel saatle cumartesi günü  öğleden sonra öldüğü duyurulmuştu.

Trump'a yönelik eleştirileriyle de gündeme gelen McCain, hem  Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar tarafından takdir edilen bir senatör olarak  biliniyordu.

2008 yılında yapılan başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Barack  Obama'ya karşı Cumhuriyetçi Parti'yi temsilen başkan adayı olarak yarışan McCain  seçimleri kaybetmişti. Cumhuriyetçi Parti çevrelerinde her zaman ağırlığı olan  isimlerden McCain, 1967-1973 yıllarında Vietnam Savaşı'nda esir olarak  tutulmuştu.

1981 yılında ABD Kongresi'ne ilk kez giren McCain, o tarihten bugüne  farklı kademelerde memleketi Arizona'yı temsil ediyordu.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 07:04
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