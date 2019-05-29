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"Trump, Kuzey Kore, Venezuela ve İran konularında Bolton'dan şikayetçi"

Amerikan New York Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın İran, Kuzey Kore ve Venezuela konularındaki stratejilerini tasvip etmediğini ve bu konudan şikayetçi olduğunu yazdı- Kaynaklar, Trump'ın Bolton'ı gelecek yılki seçim kampanyası öncesi görevden alabileceğini ileri sürdü

29 Mayıs 2019 Çarşamba 19:09
"Trump, Kuzey Kore, Venezuela ve İran konularında Bolton'dan şikayetçi"

NEW YORK (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın İran, Kuzey Kore ve Venezuela konularında Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile anlaşmazlıklar yaşadığı ve bu konudan şikayetçi olduğu öne sürüldü.

Amerikan New York Times gazetesinin haberinde, Trump ve Bolton arasında son dönemde yaşanan sürtüşmelere vurgu yapıldı.

İkili arasındaki sürtüşmenin son dönemde halkın da dikkatini çektiği ifade edilen haberde, bu durumun özellikle savaş ve barış konularında ABD'nin dış politikası hakkında kafa karışıklığı yarattığı belirtildi.

- Kuzey Kore, İran ve Venezuela konularındaki anlaşmazlıklar

Haberde, Bolton'ın Kuzey Kore'nin füze denemelerinin Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ettiğine dair açıklama yaptığı anımsatılarak, Trump’ın ise bunun tam aksi minvalde ifadeler kullandığının altı çizildi.

Trump'ın İran konusunda da Bolton'ın "rejim değişikliği" çağrılarını desteklemediğine işaret edilen haberde, Trump'ın Bolton'ın Venezuela'da Nicolas Maduro rejimininin görevden alınması için yaptığı çağrılardan da rahatsız olduğu kaydedildi.

Haberde görüşlerine yer verilen ve adı açıklanmayan kaynaklar, Trump ve Bolton'ın kişisel ilişkilerinin hiçbir zaman iyi olmadığını savunarak, Trump'ın "Bir konu John'a kaldıysa, 4 tane savaşımız var demektir." diyerek Bolton'ın askeri ünüyle dalga geçtiğini aktardı.

- "Bolton seçimden önce görevden alınabilir"

Kaynaklar, Trump'ın Bolton'ı gelecek yılki seçim kampanyası öncesi görevden alabileceğini ileri sürdü.

Washington Post gazetesinde ay başında yayımlanan ve Beyaz Saray yetkililerine dayandırılan bir haberde de Venezuela’da muhalif lider Juan Guaido öncülüğünde Maduro’ya yönelik darbe girişiminin başarısız olmasının ardından Trump’ın Maduro’yu devirmenin kolay olacağı konusunda Bolton başta olmak üzere danışmanlarının kendisini yanılttığından şikayet ettiği öne sürülmüştü.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 19:09
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. iran
  3. John Bolton
  4. Kuzey Kore
  5. Venezuela

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