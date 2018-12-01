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Trump Kuzey Kore ile yeni zirveye istekli

ABD Başkanı Donald Trump, G-20 kapsamında Güney Kore ve Avustralya liderleriyle ayrı ayrı görüştü- Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile görüşmesinde Trump'ın "Kuzey Kore ile yeni bir zirve yapmak istediğini" söylediği belirtildi

01 Aralık 2018 Cumartesi 00:01
Trump Kuzey Kore ile yeni zirveye istekli

WASHINGTON (AA) - Arjantin'deki G-20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump'ın, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile ayrı ayrı görüştüğü bildirildi.

Beyaz Saray Basın Sözcülüğü, Trump'ın Güney Kore ve Avustralya liderleriyle ayrı ayrı görüştüğünü duyurdu.

Sözcü Sarah Sanders tarafından yapılan yazılı açıklamada, Trump ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon'un "nükleerden tamamen arındırılmış Kore Yarımadası için" tüm adımları atma konusunda mutabık oldukları belirtildi.

Görüşmede, Trump'ın, ABD ile Kuzey Kore arasında yapılacak ikinci bir zirveye sıcak baktığı ve bu düşüncesini Moon'a kapsamlı olarak ilettiği kaydedildi.

Daha sonra Avustralya Başbakanı Morrison ile görüşen Trump'ın, "ABD ile Avustralya arasındaki ilişkinin çok daha iyi bir noktaya ulaşacağını" vurguladığı ifade edildi.

Gün içinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Japonya, Hindistan ve Arjantin liderleriyle de görüşen Trump'ın, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile de yarın bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.



Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 00:01
  1. ABD
  2. Avustralya
  3. Donald Trump
  4. Güney KORE

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