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Trump, Kral Selman'dan açık açık istedi! 'Seni biz koruyoruz, parasını öde'

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ı koruduğunu belirterek açık açık Kral Selman'dan koruma parası istediğini itiraf etti.

03 Ekim 2018 Çarşamba 11:54
Trump, Kral Selman'dan açık açık istedi! 'Seni biz koruyoruz, parasını öde'

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'i, ABD'nin askeri desteği olmazsa iki haftada iktidarını kaybedebileceği, bunun bedelini ödemesi gerektiği konusunda uyardığını ifade etti.

"Bak kral biz seni koruyoruz"

Mississippi eyaletinde partisinin kongre ara seçimleri için düzenlediği seçim mitinginde konuşan Trump, "Kral Selman'ı severim, ama ona dedim ki, 'Bak Kral, biz seni koruyoruz. Biz olmazsak iki haftaya burada olmayabilirsin. Kendi ordunu kendin ödemelisin, ödemeye mecbursun'." dedi.

Trump, Kral Selman ile ne zaman konuştuğuna dair bilgi vermedi.

ABD Başkanı'nın Kral Selman ile en son cumartesi günü telefonda görüştükleri belirtilmişti.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 11:54
  1. Donald Trump
  2. Kral Selman
  3. ABD
  4. Suudi Arabistan
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