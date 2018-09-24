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Trump köşeye sıkışacak! Hindistan'dan dolar hamlesi!

Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri'ni zora sokacak bir adım attı. Yeni Delhi yönetimi, İran'dan petrolü kendi para birimi rupi ile almaya başlayacak.

24 Eylül 2018 Pazartesi 22:29
Trump köşeye sıkışacak! Hindistan'dan dolar hamlesi!

Hindistan'ın, İran'dan petrolü kendi para birimi rupi ile almaya başlayacağı belirtildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Hindistan, ABD yaptırımlarına karşı çözüm olarak İran'dan petrolü rupi ile almaya başlayacak.

Hindistan'a ait petrol şirketlerinin, kasımdan itibaren İran'dan ithal ettiği petrolün ödemelerini rupi olarak Hindistan'ın United Commercial Bank (UCO) ve IDBI Bankası üzerinden yapacağı kaydedildi.

ABD'nin ikinci yaptırım paketinin devreye gireceği 5 Kasım'dan itibaren İran Ulusal Petrol Şirketi, İran Petrol Ticaret Şirketi ve Ulusal Tanker Şirketi'ne uluslararası kısıtlamalar getirilecek ve ekonomisi büyük ölçüde petrole dayalı İran'dan petrol ve ürünlerinin satışına yaptırımlar uygulanacak.

Kaynak: enerjienstitusu.com

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 22:29
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  2. Hindistan
  3. İran
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