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Trump, Kim’le ikinci görüşme için Vietnam’da

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile yapacağı ikinci zirve için Vietnam’a ulaştı.

26 Şubat 2019 Salı 18:26
Trump, Kim’le ikinci görüşme için Vietnam’da

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile yapacağı ikinci zirve için Vietnam’a ulaştı.



ABD Başkan Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Singapur’da gerçekleştirdikleri tarihi zirveden 8 ay sonra ikinci bir zirve için Vietnam’a geldi. Kuzey Kore liderinden saatler sonra ülkeye gelen ABD Başkanı Trump, başkent Hanoi’de resmi törenle karşılandı. Havaalanındaki karşılamanın ardından büyük bir konvoy eşliğinde yola çıkan Trump, Vietnamlılar tarafından coşkuyla karşılandı. Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda karşılama için gelenlere teşekkür etti.



Yarın ikili görüşme gerçekleştirecek olan Trump ve Kim, sonrasında birlikte akşam yemeğine katılacak. İki lider perşembe günü de bir dizi görüşme gerçekleştirecek.



Kuzey Kore lideri Kim Jong Un zirveye katılmak için Çin üzerinden trenle 60 saat süren bir yolculuk gerçekleştirdi. Trenle Vietnam sınırına ulaşan Kim sonrasında otomobil konvoyu eşliğinde Hanoi’ye varmak için 170 kilometre yol gitti.



Zirvenin ana konusu Kuzey Kore’nin nükleer silah programına son vermesi olacak.



ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim ilk kez, 12 Haziran 2018’de Singapur’da bir araya gelmişti.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 18:26
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