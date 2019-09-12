Görülmemiş tehdit! 'Trump kiminle uğraştığının farkında değil'

Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik açıklamalarda bulundu.

Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Mücahid, Taliban ile görüşmeleri iptal eden ve Taliban'a karşı saldırılarını şiddetlendireceklerini açıklayan Trump'a seslendi.

Mücahid, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Donald Trump dikkatli adım atmalı. Henüz nasıl bir milletle uğraştığının farkında değil. Danışmanları onun bunu anlamasını sağlamalı ve ona imparatorluklar mezarlığı olan Afganistan'ı tanıtmalı.

ABD geçtiğimiz 18 yılda her türlü vahşeti uyguladı ancak bu sadece bizim direnişimizi artırdı ve ordularındaki generallerin stratejileri birbiri ardına başarısız oldu."

Barış görüşmeleri iptal edilmişti

ABD Başkanı Donald Trump 9 Eylül'de sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında Taliban ile yürütülen barış görüşmeleri sürecinin durdurulduğunu açıklamıştı.

Taliban, anlaşma için her şey hazırken Trump'ın görüşmeleri iptal ettiğini açıkladığını, bunun en çok ABD'ye zarar vereceğini ve kararın ABD'nin barış karşıtı politikasını ifşa ettiğini ifade etmişti.

Taliban ABD'nin bu kararı aldığına pişman olacağı yönünde bir açıklama yapmıştı.

Kaynak: Mepa News