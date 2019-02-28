0553 313 94 23

Trump - Kim zirvesinde anlaşma yok

ABD Devlet Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un’un katılımıyla Vietnam’ın başkenti Hanoi’deki zirvenin ikinci günü başladı.

28 Şubat 2019 Perşembe 09:55
Trump - Kim zirvesinde anlaşma yok

ABD Devlet Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un’un katılımıyla Vietnam’ın başkenti Hanoi’deki zirvenin ikinci günü başladı. İki liderin yapması beklenen imza töreninin iptal edildiği açıklandı. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, açıklama yapılmayacağını söyledi. Bir araya gelen iki lider, anlaşma için aceleci olmak istemediklerini söyledi.


ABD Devlet Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un’un Vietnam’ın başkenti Hanoi’deki zirvesinin ikinci gününde görüşmeler başladı. Sofitel Metropole otelde yerel saatle bir araya gelen ikili yaklaşık 45 dakika yüz yüze toplantı yaptı. İki lider basın mensuplarının sorularını cevapladı. Ancak iki liderin bugün imzalanması beklenen ön beyannameyi imzalamayacağı öğrenildi. Trump ise Kuzey Kore rejimi ile nükleer bir anlaşmaya varmak için acelesinin olmadığını altını çizerek, “Önemli olan doğru bir anlaşma yapmak” dedi. Açıklamayı yapan Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, açıklama yapmaktan kaçındı.



Kim ilk kez batılı gazetecinin sorusunu cevapladı


Kim, basına yaptığı ilk açıklamada, "Mükemmel bir sonuç elde etmek için elimden geleni yapacağım" sözünü verdi. Kim bir basın toplantısında ilk kez Batılı bir gazetecinin sorusuna cevap verdi. Kim, Washington Post muhabiri David Nakamura’nın, “Trump’la anlaşmaya varabilmek konusunda kararlı mısınız” sorusuna, “Bunu söylemek için çok erken. Karamsar olduğumu söyleyemem” diye cevap verdi. Başka bir Amerikan gazetecinin sorusuna cevaplayan Kim, “Nükleer silahsızlanmaya hazır olmasam burada bulunmazdım” demesi üzerine, Trump şaşırarak, “İyi cevap, vay canına. Bu, senden duyduğum en iyi cevap olabilir” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 09:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Resmi rezerv varlıkları Ocak’ta arttı
    1. Resmi rezerv varlıkları Ocak’ta arttı
    2. İYİ Parti Muş Belediye Başkan adaylı..
    3. (Özel) Direksiyon hakimiyetini..
    4. İş başvurusuna geldi, kuyruğu fırsata..
    5. Şanlıurfa'da sulama kanalına sıkışan..
    6. Başkan Cavit Erdoğan’dan DPÜ Meslek..
    7. Laparoskopik cerrahi fark oluşturuyor
    8. Doğu illeri için kuvvetli rüzgar ve..
    9. Başıboş köpekler korku salıyor
    10. "Kütahyamız, yatırımcının ilgisini..
    11. Tunceli’de kar 150 köy yolunu ulaşıma..
    12. (Özel) Azmin zaferi
    13. Esrarla yakalandı, araziye sakladığı..
    14. Hainler dinsiz bir nesil hedefledi
    15. "Sisi, firavunların yolunda zulme..
    16. Türkiye Milli Takımı’na seçilen YDÜ..
    17. Mavi Vatan 2019 Taktik Tatbikatı’nda..
    18. Diyarbakır'da 800 yıllık İbranice..
    19. Erzurum-Bingöl karayolu çığ düşmesi..
    20. Şubat doğumlu personellere doğum günü..
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
    Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    Guaido'nun iddiasına Erdoğan'dan tokat gibi cevap: Daha Türkiye'yi tanımıyor ama öğrenecek
    Guaido'nun iddiasına Erdoğan'dan tokat gibi cevap: Daha Türkiye'yi tanımıyor ama öğrenecek

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    Ülke şokta! Turizm Bakanı'nı taşıyan helikopter düştü
    Ülke şokta! Turizm Bakanı'nı taşıyan helikopter düştü