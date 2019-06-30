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Trump-Kim görüşmesi

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmesinin ardından nükleer müzakerelerin sürdürüleceğini açıkladı- Trump: - "Kapsamlı bir anlaşma yapmayı dört gözle bekliyoruz. Bu harika, tarihi bir gündü"

30 Haziran 2019 Pazar 14:38
Trump-Kim görüşmesi

ANKARA (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey ve Güney Kore arasında bulunan "silahsızlandırılmış bölge"de Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmesinin ardından nükleer müzakere sürecinin sürdürüleceğini bildirdi.

Trump, Kim ile "silahsızlandırılmış bölge"de Freedom House'da 50 dakika süren görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Nükleer müzakere sürecinin devam edeceğini belirten Trump, "Kapsamlı bir anlaşma yapmayı dört gözle bekliyoruz. Bu harika, tarihi bir gündü." dedi.

Kim'e teşekkür eden Trump, Kuzey Kore'nin nükleer programı konusunda yürütülen müzakere sürecinde nükleer ve balistik deneme yapmadığını, iyi niyet gösterdiğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore'nin nükleer müzakerelerin haftalar içinde yeniden başlatılmasını kabul ettiğini dile getirerek, sürecin hızlı olmaktansa doğru yürütülebilmesini istediklerini vurguladı.

Trump, Kuzey Kore'ye uygulanan yaptırımlara dair soru üzerine, "Yaptırımlar kalacak ama müzakereler sürecinde bir noktada bazı şeyler olabilir." diye konuştu.

Barack Obama döneminde ABD yönetiminin Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için hiçbir şey yapmadığını savunan Trump, 2, 5 yıllık başkanlığı döneminde barışı sağladıklarını söyledi.

Kuzey Kore'nin mayıs ayında yaptığı füze denemeleriyle ilgili Trump, "Bunlar pratikte hemen her ülkenin test edeceği füzelerdi ve en önemlisi nükleer deneme yapılmadı." dedi.

Trump, Kuzey Kore'yi temsil eden müzakerecilerden herhangi birinin öldüğü şeklindeki iddialara ilişkin de "Size esas adamın hayatta olduğunu söyleyebilirim. Umarım diğerleri de yaşıyordur." yorumunu yaptı.

Trump görüşmeleri sırasında ayrıca Kuzey Kore lideri Kim'i Beyaz Saray'a davet edebileceğini söyledi.

Kim Jong-un da buna karşılık olarak Trump'ı Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a davet etmekten onur duyacağını belirtti.

- Trump-Kim zirvesinden sonuç çıkmamıştı

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da yapılan tarihi zirvede bir araya gelmiş, burada Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barış konusunda mutabakata varılmıştı.

İki lider 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir kez daha görüşmüş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız sona ermişti. Trump, Kim ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." demişti.







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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 14:38
  1. Donald Trump
  2. Kim Jong-un
  3. müzakere
  4. Nükleer

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