0553 313 94 23

Trump bu kez de kendi ülkesini tehdit etti: Piyasa çöker

ABD Başkanı Donald Trump kişisel avukatı Michael Cohen ve eski kampanya direktörü Paul Manafort'un mahkemede suçlanması sonrası ABD medyasında başlayan 'azil süreci' (impeachment) tartışmaları hakkında konuştu.

23 Ağustos 2018 Perşembe 14:51
Trump bu kez de kendi ülkesini tehdit etti: Piyasa çöker

Fox and Friends adlı televizyon programında konuşan Trump "Harika iş çıkartan birini nasıl azledebilirsiniz bilemiyorum. Şunu söyleyebilirim eğer herhangi bir zamanda azledilirsem bence piyasa (ABD ekonomisi) çöker. Herkes yoksullaşır ve olamayacağını düşündüğünüz rakamlar görürsünüz" dedi.

Trump, eski kişisel avukatı Michael Cohen'in federal mahkemede ABD seçim kampanyası finansmanı kanunlarını Başkan'ın emri ile ihlal ettiğini kabul etmesi sonrası ABD medyasında Trump'a yönelik azil sürecinin başlayabileceği tartışmalarının ortaya çıkması üzerine bu açıklamayı yaptı.

Röportajda Trump ayrıca Cohen'in savcılıkla işbirliğine gitmesini eleştirdi. Yargılanmaları sırasında ceza indirimi karşılığında hükümetle işbirliği yapılamasının 'yasa dışı'olması gerektiğini söyleyen Trump hükümetle işbirliğine karar veren bu kişilerin 'hikayler uydurduğunu' ve 'yalan söylediğini'savundu.

Trump'ın eski avukatı Cohen mali yolsuzluk ve seçim kampanyasına hile karıştırmakla suçlandığı davada itirafçı olmayı kabul etmiş, Trump'la cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden Karen McDougal ve Stormy Daniels'a 'sus payı' ödediğini kabul etmişti.

Manafort ise vergi kaçırma iddialarının araştırıldığı davada jüri tarafından hakkındaki 18 suçlamanın 8'inden suçlu bulunmuştu.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 14:51
  1. Donald Trump
  2. yargılama

YORUM YAZ

  • YunusYunus2 sa önce
    keske batsa ciksa gitse, al birini vur otekine olacak eninde sinunda!
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Mısırlı muhalif yöneticiye evinde gözaltı!
  1. Mısırlı muhalif yöneticiye evinde..
  2. Kasım'daki seçimler Trump için ne..
  3. Bu kurtların kilosu 90 TL!
  4. İmzalar atıldı! Türki Cumhuriyetlerden..
  5. Uzmanlardan kritik uyarı! Şah damarını..
  6. Hasene Yardım Derneği bayramda..
  7. Lütfi Elvan: Tehditlere boyun eğmedik
  8. Resmi açıklama geldi: İşte Gomis'in..
  9. O telefonun sahibi anlattı:..
  10. Partizan Beşiktaş maçının 11'leri
  11. İhsan Eliaçık'a da Adnan Oktar gibi..
  12. Ümraniye'de korkutan yangın! Mahsur..
  13. İsrail zulmü sürüyor! Filistinli kadın..
  14. AB'den İran'a dev destek
  15. O ilimizde sokaklar bomboş! En işlek..
  16. Jose Sosa: Transfer tekliflerini..
  17. 2 bin 480 polis tetikteydi... ‘Kurt..
  18. "Zeytin Dalı Harekatı varlığımızı boşa..
  19. Jürgen Klopp'tan Mesut Özil'e büyük..
  20. İran'dan ABD'ye nükleer anlaşma çağrısı!
Almanya'dan kritik ABD çağrısı!
Almanya'dan kritik ABD çağrısı!
Hollanda hükümeti endişeli! İslam karşıtı Wilders'ten büyük provakasyon
Hollanda hükümeti endişeli! İslam karşıtı Wilders'ten büyük provakasyon
Hollanda'dan tepki çeken Türkiye açıklaması!
Hollanda'dan tepki çeken Türkiye açıklaması!
Trump'ın kararını kınadılar! "Dolar yerine TL kullanacağız"
Trump'ın kararını kınadılar! "Dolar yerine TL kullanacağız"
Rusya ve Hindistan anlaştı! İmzalar atılacak
Rusya ve Hindistan anlaştı! İmzalar atılacak

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
"O papazı değil Erdoğan'ı istiyorlar"
"O papazı değil Erdoğan'ı istiyorlar"
Rusya'dan ABD'yi korkutan yeni silah!
Rusya'dan ABD'yi korkutan yeni silah!