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Trump kendi topuğuna sıktı! ABD ekonomisi kötüye gidiyor

ABD'nin dış ticaret açığı Temmuz ayında 50.1 milyar dolara çıkarak Mart 2015'ten bu yana en yüksek seviyeye yükseldi.

05 Eylül 2018 Çarşamba 23:36
Trump kendi topuğuna sıktı! ABD ekonomisi kötüye gidiyor

ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre dış ticaret açığı Temmuz ayında 50.1 milyar dolara yükselerek Mart 2015'ten bu yana en yüksek seviyesinde gerçekleşti.

Çarşamba günü açıklanan verilere göre dış ticaret açığı söz konusu dönemde yüzde 9.5 artarak 50.1 milyar dolara yükseldi. Beklenti 50.2 milyar dolardı. Haziran verisi 46.3 milyar dolardan 45.7 milyar dolara revize edildi.

İhracat, uçak ve soya fasulyesi ihracatındaki sert düşüşün etkisiyle yüzde 1 gerileyerek 211.1 milyar dolar oldu. Sivil uçak ihracatı 1.57 milyar dolar azalırken, soya fasulyesi ihracatı 682 milyon dolar düştü.

İthalat ise yüzde 0.9 arttı.

Çin ile ticaretten kaynaklanan açık rekora tırmandı

ABD'nin Çin ile ticaretinden kaynaklanan açık 36.8 milyar dolari le rekor seviyeye ulaştı. Bir önceki ay söz konusu rakam 33.5 milyar dolar seviyesindeydi.

Avrupa Birliği (AB) ile olan açık ise 17.6 milyar dolar ile yine rekora tırmandı. Veri, bir önceki ay 11.7 milyar dolar idi.

Meksika ile ticaretten kaynaklanan açık ise 7.4 milyar dolardan 5.5 milyar dolara indi.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 23:36
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  3. ABD'nin dış ticaret açığı

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