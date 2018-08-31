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Trump, kendi kendine gelin güvey oldu: Erdoğan hayal kırıklığına uğrattı

Evanjelistlerin maşası haline gelen ABD Başkanı Trump'ın Brunson aşkı bitmiyor. Trump, İsrail'de tutuklu Ebru Özkan ile Brunson takası beklediğini ifade ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onu hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

31 Ağustos 2018 Cuma 09:32
Trump, kendi kendine gelin güvey oldu: Erdoğan hayal kırıklığına uğrattı

Sırf koltuğunu koruma uğruna Siyonistlerin bir dediğini iki etmeyen, Cennete gitmek için insanlığın yok edilmesi gerektiğini düşünecek kadar sapkın bir mezhep olan Evanjelizm'in maşası haline gelip ülke yönetimini sapkın gruba bırakan ABD Başkanı Donald Trump, yine skandal bir açıklama yaptı. İsrail'de gözaltına alınan Türk vatandaşı Ebru Özkan'ın serbest bırakılması karşılığında ABD'li ajan Brunson'ın tutukluğunun sona ermesini beklediğini söyleyerek kendi kendine gelin güvey olan Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onu hayal kırıklığına uğrattını söyledi. 

Beyaz Saray'da Bloomberg haber ajansına verdiği mülakatta Trump, Erdoğan tarafından yüz üstü bırakıldığını hissettiğini söyledi.

Andrew Brunson, yaklaşık 2 yıl Türkiye'de tutuklu yargılandıktan sonra 25 Temmuz'da tutukluluğu ev hapsine çevrilmişti.

İzmir'de devam eden dava sürecinde Brunson'a 'casusluk' ve 'örgüt adına suç işlemek' suçlamaları yöneltiliyor ve hakkında 35 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Bloomberg, Trump'ın önce Brunson konusunda konuşmak istemediğini ve "Bu konu benim için çok özel" dediğini, ardından ise yaşanan süreçten kısaca bahsettiğini aktardı.

ABD Başkanı, İsrail'de tutuklu bulunan Türk vatandaşı Ebru Özkan'ın serbest bırakılması sürecine yardımcı olduğunu, bunun karşılığında ise Türkiye'den Brunson'ın serbest bırakılmasını beklediğini ifade etti ancak bu beklentinin gerçekleşmediğini söyledi ve Erdoğan konusunda 'Beni hayal kırıklığına uğrattı' diye konuştu.

Türkiye Andrew Brunson karşılığında Ebru Özkan'ın serbest bırakılması yönünde bir takas girişimini yalanlamış, Reuters'a konuşan yetkililer, bu iddialar için 'tamamen asılsız' demişti.

Pastör Andrew Brunson'ın ev hapsinin devam etmesi nedeniyle ABD yönetimi Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yaptırım uygulamış, ardından da Türkiye'den ithal edilen çelik üzerindeki gümrük vergisi yükünü ikiye katlayarak yüzde 50'ye çıkarmıştı.

Türkiye ise ABD'nin yaklaşımının stratejik ortaklık ve NATO müttefikliğine uymadığını ifade ederek Türk yargı sistemine müdahalelerin kabul edilemeyeceğini ifade etmişti.

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 09:32
  1. İzmir
  2. Trump
  3. Brunson
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. Ebru Özkan
  6. İsrail
  7. takas

YORUM YAZ

  • ahmetahmet46 dk önce
    mesele rahip maskeli CASUS değil, eski vesayet günlerinin sona ermesi:)) ortadoğuda ABD nin ayağının altındaki halının YENİ BAĞIMSIZ GÜÇLÜ TÜRKİYE olarak çekilmesi..
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