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Trump kasırgazedelerle dalga geçti: En azından tekneniz olmuş

ABD Başkanı Trump, Florence Kasırgası mağdurlarını ziyaret etti. Trump'ın ziyaret sırasında kullandığı bir ifade dikkat çekti. Başkan Trump, arka bahçesine yat giren felaketzede aileyle "En azından bu işten güzel bir tekneniz olmuş" şeklinde dalga geçmesi dikkat çekti.

22 Eylül 2018 Cumartesi 00:09
Trump kasırgazedelerle dalga geçti: En azından tekneniz olmuş

ABD’de en az 37 can alan Florence Kasırgası’nın sular altında bıraktığı Kuzey ve Güney Karolina eyaletlerinden bir de Başkan Donald Trump geçti.

Kasırgadan en kötü etkilenen bölgeleri ziyaret eden Trump, yardım faaliyetlerine katılıp felaketzedelere moral verirken zaman zaman kantarın topuzunu kaçırdı.

Kiliselerde yemek dağıtıp ev enkazları ve mobilya yığınları arasında dolaşan, felaketzedelerle kucaklaşıp sohbet eden, yetkililerle yardım çalışmalarını ele alan Trump, faaliyetlerin yönetildiği askeri üste, ”Amerika sizinle birlikte yas tutuyor, sizinle birlikte bizim de kalplerimiz kırık. Sizin kaybınızı asla unutmayacağız, sizi asla terk etmeyeceğiz, sonuna kadar sizinleyiz” diye konuştu.

Geçen yıl Maria Kasırgası’nın vurduğu Porto Riko’yu ziyaretinde basket atar gibi felaketzedelerin kafasına kağıt havlu paketleri atmış olan Trump’ın bu kez Kuzey ve Güney Karolina’daki cana yakın halleri dikkat çekti.

Trump, afet bölgesinde inceleme yaparken, sahip olmadıkları büyük beyaz bir yatı rüzgar tarafından uçurulmuş ve arka bahçelerine konmuş halde bulan aileye de ‘takıldı’: "Bu sizin kendi tekneniz mi yoksa sizin tekneniz haline mi geldi? En azından bu işlerden güzel bir tekne edinmişsiniz. Yasa ne diyor? Belki de sizin tekneniz olur artık.”

 

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 00:09
  1. Kilis
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  3. Trump
  4. Florence Kasırgası
  5. ABD Başkanı Trump

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