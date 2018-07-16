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Trump kapanacak demişti, servetine servet kattı

Amazon'un kurucusu ve Üst Yöneticisi Jeff Bezos'un serveti bugün 1,2 milyar dolar artarak 150,2 milyar dolara ulaştı.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 23:06
Trump kapanacak demişti, servetine servet kattı

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu ve Üst Yöneticisi Jeff Bezos'un serveti 150 milyar doları aştı.

Forbes'in hazırladığı "Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi"ne göre, Bezos'un serveti bugün 1,2 milyar dolar artarak, TSİ 19.00 itibarıyla 150,2 milyar dolara ulaştı.

Böylece, dünyanın en zengin kişisi konumunda bulunan Bezos'un listedeki yeri sağlamlaşırken, Jeff Bezos, 93,7 milyar dolarlık servetiyle ikinci sırada yer alan Microsoft'un kurucusu Bill Gates ile arasındaki farkı da açmış oldu.

AMAZON HİSSELERİ YİNE REKOR KIRDI

Bezos'un servetinin bugün artış göstermesinde Amazon'un hisselerinin yeni bir rekor kırması etkili oldu. TSİ 19.00'da Amazon'un New York borsasındaki hisse başına değeri yüzde 1 artışla 1.831 dolara tırmanarak şirket tarihindeki en yüksek seviyesine ulaştı.

Söz konusu saatte piyasa değeri 888 milyar dolara yükselen Amazon, 940 milyar dolar piyasa değerine sahip Apple'ın ardından ABD'nin en değerli ikinci şirketi konumunda bulunuyor. Amazon'un hisseleri en son perşembe günü rekor kırmıştı.

"PRİME DAY" BUGÜN BAŞLIYOR

Analistler, Bezos'un servetinin artmasında ve Amazon hisselerinin rekor kırmasında "Prime Day"in önemli rol oynadığını belirtti. Amazon'un internet üzerinden yılda bir defa düzenlediği ve "Prime" üyesi kullanıcılarına milyonlarca ürünü büyük indirimlerle sunduğu "Prime Day" bugün TSİ 22.00'de başlayacak ve 36 saat sürecek.

TRUMP KAPANACAK DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump daha önce yaptığı açıklamada Amazon ve Washington Post'un 7 yıl içinde kapanacağını söylemişti.

Trump sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamayı yapmıştı:

"Twitter rekor bir hızla sahte hesaplardan kurtuluyor. New York Times, propaganda makinesi Amazon ve Washington Post, sürekli anonim kaynaklardan alıntı yapan -ki benim düşünceme göre hiç var olmadı. 7 yıl içerisinde ikisi de iş hayatının dışında kalacak"

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 23:06
  1. ABD
  2. Donald Trump
  3. Amazon
  4. Jeff Bezos

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