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Trump kafayı ona taktı! 'Benim için en büyük tehdit...'

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Merkez Bankası'nın çok hızlı faiz artırdığını belirtti.

17 Ekim 2018 Çarşamba 06:47
Trump kafayı ona taktı! 'Benim için en büyük tehdit...'

Trump, Amerikalı televizyon kanalı Fox Business'a verdiği mülakatta, Fed'e yönelik eleştirilerini sürdürdü.

Bankanın bağımsız olmasından dolayı para politikasını Fed Başkanı Jerome Powell ile görüşmediğini belirten Trump, "Fed faizleri çok hızlı artıyor. Bağımsız olduğu için onunla (Fed Başkanı Powell) konuşmuyoruz ama yaptıklarından memnun değilim, çünkü çok hızlı." ifadelerini kullandı.

"FED, benim için en büyük tehdit"

Trump, son enflasyon rakamlarının düşük geldiğini ve Fed'in faiz artırımlarına devam etmesinin yanlış olacağını belirterek, "Fed benim için en büyük tehdit." değerlendirmesini yaptı.

"FED kafayı yedi"

Bu görüşler, ABD Başkanı Trump'ın göreve gelmesinden bu yana 6 kez faiz artıran Fed'e yönelik ilk eleştirileri değildi. Trump, geçen hafta "Fed'in yanlış yaptığını düşünüyorum. Piyasalar çok sıkı. Fed kafayı yedi." ifadesini kullanmıştı.

"Kovmayacağım ama hayal kırıklığındayım"

Güçlü doların Amerikan şirketlerinin işini zorlaştırdığını savunan Trump, Fed Başkanı Powell'ı kovmayı düşünüp düşünmediği sorusuna "Hayır. Onu kovmayacağım. Sadece hayal kırıklığı yaşıyorum." yanıtını vermişti.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 06:47
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