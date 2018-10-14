Trump itiraf ettti! 'Çin ve Rusya'nın gerisindeyiz

ABD Başkanı Donald Trump, Kentucky'de düzenlenen mitingde seçmenlere hitap etti.

Verdiği talimat üzerine ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) ABD Silahlı Kuvvetleri'nin 6. kolu olan uzay kuvvetlerini kurma çalışmalarına başladığını anlatan Trump, ancak bu konuda Rusya ve Çin'in gerisinde kaldıklarını itiraf etti.

Trump, "Çin ve Rusya, söz konusu kuvvetleri oluşturmaya daha önce başladı. Ancak biz de dünyanın en muhteşem halkına sahibiz, dünyanın en iyi füzelerini, tanklarını ve gemilerini üretiyoruz" dedi.

Uzayı, fethedilecek yeni sınır ilan etmişti

Trump, haziranda Beyaz Saray'daki Ulusal Uzay Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, Pentagon'a ABD Silahlı Kuvvetleri'nin 6. kolu olarak uzay gücü kurulması için gerekli süreci derhal başlatmasını emrettiğini açıklamıştı.

"Uzayda Amerikan hakimiyetine sahip olmak zorundayız" diyen ABD Başkanı, uzayı fethedilecek yeni sınır ilan etmişti.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de, Uzay Kuvvetleri'nin 2020'de kurulacağını açıklamıştı.

(Fox News)