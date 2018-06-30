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Trump istedi, ABD kuklası Suudiler kabul etti

ABD’nin İran’a uyguladığı ambargo ve Venezualla'daki karışıklıklar sebebiyle petrol fiyatlarının artışını önlemek için Donald Trump’ın petrol üretimini 2 milyon varil artırma talebine Kral Selman olumlu yanıt verdi.

30 Haziran 2018 Cumartesi 18:30
Trump istedi, ABD kuklası Suudiler kabul etti

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a uygulanan ambargo ve Venezuella’daki iç karışıklıklar sebebiyle petrol fiyatlarının artma eğilimine karşı Suudi Arabistan’dan petrol üretiminde 2 milyon varillik artış talep ettiğini bugün attığı bir tweet'le duyurdu.

"İSTEDİM, KABUL ETTİ"

Trump attığı tweet'te, “Şimdi Suudi Arabistan Kralı Selman ile konuştum ve ona İran’la anlaşmazlık ve Venezuella’daki karışıklık sebebiyle aradaki farkı karşılamak için Suudi Arabistan’ın 2 milyon varil kadar üretimi artırmasını istiyorum dedim, o da kabul etti” dedi.

Suudi Arabistan’dan konu ile ilgili bir açıklama gelmezken, Suudi Arabistan’ın Temmuz ayında üretimi 11 milyon varile çıkarmayı planladığı, OPEC’in Rusya ve diğer petrol üreticileri ile anlaşarak günlük petrol üretiminde 1 milyon varil artış yapacağı iddia edildi.

Suudi Arabistan devlet medyası, Suudi Kral Selman ve ABD Başkanı Trump'ın petrol fiyatlarında istikrara vurgu yaparak, muhtemel petrol yetersizliğini telafi etmek için petrol firmalarının üretimi artırması konusunda anlaştığını belirtti.

İran’ın nükleer enerji konusunda 2015 yılında 6 ülke ile yaptığı anlaşmadan ABD’nin çekilmesinin ardından Trump yönetimi, İran’a koyduğu ambargonun yanı sıra Avrupa, Asya ve Ortadoğu'daki müttefiklerine İran’dan petrol ithalatını durdurmaları için baskı yapıyor.

 

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 18:30
  1. Donald Trump
  2. ABD
  3. Suudi Arabistan

YORUM YAZ

  • Ismail hakki efendiIsmail hakki efendi8 sa önce
    Yorum yapmakmi bu kuklalara nasil bir yorum yapalim bunlar birtek bize dusmandir Ama halki bizi sever bizim kardeslerimizdir
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