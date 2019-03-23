0553 313 94 23

"Trump, İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki egemenliğini tanıyan belgeyi imzalayacak"

İsrail televizyonu, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini" tanıyan belgeyi gelecek hafta imzalayacağını duyurdu.

23 Mart 2019 Cumartesi 13:55
"Trump, İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki egemenliğini tanıyan belgeyi imzalayacak"

ABD Başkanı Donald Trump'ın işgal altındaki Golan Tepeleri'nde "İsrail'in egemenliğini" tanıyan belgeyi gelecek hafta imzalayacağı belirtildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonun haberinde Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 25-26 Mart'ta Washington'a yapacağı ziyaret sırasında ABD'nin Golan Tepeleri'deki "İsrail'in egemenliğini" tanıyan belgeyi imzalayacağı aktarıldı.

Beyaz Seray yetkililerinin Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilecek belge üzerinde çalıştıkları ifade edilen haberde, Başkan Trump'ın söz konusu belgeyi imzalaması halinde bu adımın İsrail'de 9 Nisan'da yapılacak erken seçim üzerindeki etkisine işaret edildi.

Trump'ın Golan Tepeleri'ne ilişkin açıklamasının seçim öncesi Netanyahu için "büyük bir nimet" olduğuna vurgu yapılırken, ABD Başkanı'nın "İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini" tanıyan belgeyi Netanyahu'nun Beyaz Saray'a yapacağı ziyaret sırasında imzalaması halinde bunun erken seçimde İsrail Başbakanına büyük bir destek olacağı kaydedildi.

Öte yandan her ne kadar Trump, Golan Tepeleri'ne ilişkin kararını "uzun zamandır" düşündüğünü ileri sürse de, İsrail basını bu adımın 9 Nisan'da ülkede yapılacak erken seçimde Netanyahu'nun elini güçlendireceği konusunda hemfikir.

Resmi ziyaret kapsamında Washington'a gidecek olan Netanyahu, 25 Mart’ta Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek. Trump ile Netanyahu 26 Mart'ta da yine Beyaz Saray'da akşam yemeğinde bir araya gelecek.

ABD Başkanı Donald Trump, 21 Mart'ta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri’ni 1967’den bu yana işgal altında tutuyor.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 13:55
  1. ABD
  2. Golan tepeleri
  3. İsrail

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Erdoğan Cumhur İttifakı Ankara mitinginde konuşuyor
    1. Başkan Erdoğan Cumhur İttifakı Ankara..
    2. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Golan..
    3. GMİS 11’inci olağan genel kurulu..
    4. Bahçeli: "Yolu karanlığa çıkan zillet..
    5. Kanada'da korkunç olay... Acilde 11..
    6. PAÜ SBF ‘Avrupa Spor Liderliği..
    7. Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon'dan..
    8. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yavaş..
    9. MHP lideri Bahçeli: "Beka sorunu yok..
    10. Antalya’da gürültü kavgası: 2 polis..
    11. Memura ne kadar zam ve tazminat..
    12. Özlem Çerçioğlu seçim çalışmalarını..
    13. 26. ISF Dünya Okul Sporları Futbol..
    14. Bakan Turhan, Tonya’da AK Parti Seçim..
    15. "Küçükbaş hayvan sayısı 84 milyon..
    16. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terörist..
    17. Başkan Kazım Kurt esnaf ziyaretlerine..
    18. Başkan Subaşıoğlu belediye meclis..
    19. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yolu..
    20. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "MHP..
    21. AK Partili isme hakaret eden İYİ..
    22. Aslan, “Belediyeyi sizden biri olarak..
    23. İller İdaresi Genel Müdürü Çelik..
    24. Üniversiteler Arası Türkiye Kick Boks..
    25. Tapduk Emre İHO ödüle doymuyor
    26. Meteorolojiden 6 il için yoğun kar..
    27. İYİ Partili Parlak, Cemal Gürsel..
    28. Denizli’de otoparklar akıllı hale..
    29. Bakan Varank: "Üretimde tam..
    30. Mogadişu’da El Şebap’tan hükümet..
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...

    Günün Karikatürü

    23 Mart 2019
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok