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Trump isim vermeden Türkiye’ye mesaj gönderdi: Raporu bekliyoruz

Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili konuşan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye isim anmadan mesaj gönderdi. Trump, "ABD'nin soruşturmayı durdurmak gibi bir niyeti yok, kısa zamanda bir raporumuz olacak." dedi.

11 Ekim 2018 Perşembe 21:22
Trump isim vermeden Türkiye’ye mesaj gönderdi: Raporu bekliyoruz

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğüne inanılan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili sorular üzerine, Trump, Kaşıkçı ile ilgili endişelere rağmen, Suudi Arabistan'ın ABD'ye yönelik yatırımlarını engellemek için bir neden göremediğini söyledi.

"Kısa zamanda bir raporumuz olacak"

Türkiye'ye isim anmadan mesaj gönderen Trump, "ABD'nin soruşturmayı durdurmak gibi bir niyeti yok, kısa zamanda bir raporumuz olacak." ifadelerini kullandı.

ABD'nin engellemesine uğraması halinde Suudi kraliyetinin parasını Rusya ve Çin'e kaydıracağını belirten Trump, Washington'ın Kaşıkçı vakasıyla ilgili Türkiye'ye isim anmadan mesaj göndererek kısa süre içinde bir rapor sunulmasını beklediğini dile getirdi, ama başka ayrıntıya girmedi.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 21:22
  1. İstanbul
  2. ABD
  3. Donald Trump
  4. Cemal Kaşıkçı
  5. Suudi Arabistan
  6. Türkiye

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