0553 313 94 23

Trump İran'a yaptırımları hafifletecek iddiası

- ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ı nükleer anlaşmada tutmak için Avrupa'nın Tahran'a 15 milyar dolar kredi sağlama önerisini kabul etmesinin ya da yaptırımları hafifletme kararı almasının beklendiği iddia edildi

12 Eylül 2019 Perşembe 10:43
Trump İran'a yaptırımları hafifletecek iddiası

ANKARA (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, Fransa'nın İran'ı nükleer anlaşmada tutmak için sunduğu Avrupa'dan Tahran'a 15 milyar dolar kredi önerisine sıcak baktığı iddia edildi.

Amerikan Daily Beast haber sitesinde yer alan ve adı açıklanmayan konuyla ilgili dört kaynağa dayandırılan habere göre, Trump, iki hafta önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüşmesinde, Avrupa'nın nükleer anlaşmayı korumak için İran'a sunduğu 15 milyar dolarlık kredi ya da petrol yaptırımlarının hafifletilmesi önerilerini reddetmedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dahil bakanlık yetkililerinin de Macron'un önerilerine açık olduğunu aktaran kaynaklar, Trump'ın yaptırımlar nedeniyle İran'ın satamadığı petrole karşılık Avrupa ülkeleri tarafından Tahran'a 15 milyar dolar kredi sağlanması önerisini kabul etmesinin ya da yaptırımları hafifletme kararı almasının beklendiğini belirtti.

- Avrupa'nın nükleer anlaşmayı koruma çabaları

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile ABD Başkanı Trump, ağustos sonunda Fransa'nın Biarritz kasabasında düzenlenen G7 Zirvesi sırasında bir araya geldi.

Macron aynı zamanda İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'i de Biarritz'e davet etti ve nükleer anlaşmayı görüştü. Macron'un Trump'a İran petrolüne yönelik yaptırımları hafifletme çağrısında bulunduğuna yönelik iddialar da o dönem medyada yer aldı.

Fransa ayrıca, İran'ın nükleer anlaşmaya tam olarak uyması karşılığında ABD'nin de onaylaması halinde Tahran'a yaptırımlar nedeniyle satamadığı petrole karşılık yıl sonuna kadar 15 milyar dolar kredi sağlama önerisinde bulundu.

Trump yönetimi, 8 Mayıs 2018'de, 2015'te İran'la imzalanan nükleer anlaşmadan İran'ın balistik füze ve bölgesel faaliyetlerini de kapsayan yeni bir anlaşmaya varabilmek için çekildiğini açıklamıştı. Sonrasında Tahran yönetiminin petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koyan ABD'nin yaptırımları nedeniyle Japonya, Güney Kore ve Avrupa ülkeleri İran'dan petrol ihracatını tamamen sonlandırmıştı.

İran, anlaşmanın tarafı BM Güvenlik Konseyi üyeleri ve Almanya’dan mutabakatın korunmasını istemiş ancak beklentisi karşılanmamıştı. Bunun üzerine Tahran yönetimi, 8 Mayıs'ta anlaşmadaki taahhütlerini azaltma sürecine gideceğini açıklamış ve bu kapsamda mutabakatta belirtilen uranyum stok miktarını 1 Temmuz'da, zenginleştirilmiş uranyum limitini ise 8 Temmuz'da aştığını duyurmuştu.

İran son olarak 7 Eylül'de anlaşmadaki taahhütlerini azaltma kararının üçüncü aşamasında uranyumu yüzde 20'den fazla zenginleştirme kapasitesine sahip gelişmiş santrifüjler kullanacaklarını açıklamıştı.

- Trump'ın Ruhani ile görüşme planları

ABD Başkanı Trump, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmek istediğini her fırsatta dile getirirken Ruhani, yaptırımlar kaldırılmadan herhangi bir görüşmenin söz konusu olamayacağını belirtiyor.

İran karşıtlığıyla bilinen Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'u görevden alan Trump, dün yaptığı bir konuşmada, İran'a yaptırımları kaldırıp kaldırmayacakları konusunda, "Ne olacağını göreceğiz." demişti.

Trump'ın bu ay New York'ta toplanacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında Ruhani ile görüşmeye zemin hazırlamak için Bolton'ı görevden aldığı yorumları yapılıyor. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ise Trump yönetimiyle her düzeyde görüşmeyi yasaklamıştı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 10:43
  1. ABD
  2. iran
  3. Trump

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Haber başında terleyen gazeteciler, bu kez yeşil sahalarda boy gösteriyor
    1. Haber başında terleyen gazeteciler, bu..
    2. 81 ilde eş zamanlı "Duman 7 Operasyonu"
    3. Vergi borcu 1 milyon lirayı aşan 47..
    4. Mersin'de vurulmuş halde bulunan tilki..
    5. Netanyahu'dan Gazze'ye savaş tehdidi
    6. Erdoğan'dan Sakarya Zaferi mesajı
    7. Hızlı şarj aletlerini kumar makinesine..
    8. Gary Medel: Bologna için beni Ljajic..
    9. Çağla Şıkel’in vergi kaçırma davası..
    10. Iğdır’da kenevir ele geçirildi
    11. Ağrı’ya Ticaret Borsası kurulacak
    12. Şenol Güneş: Ne demek ayrı gitmek!
    13. Eskişehir Gökmeydanı Spor Kulübü’nde,..
    14. Dünyada her yıl 800 bin kişi intihar..
    15. PKK/KCK terör örgütüne darbe
    16. Erdoğan’dan kritik EYT talimatı
    17. Öğretmenlere trafik eğitimi verildi
    18. Ekrem İmamoğlu'ndan bir zam daha!..
    19. Simav’da samanlık yangını korkuttu
    20. TESK'ten "kadın esnaf" açıklaması
    21. Kuzenini yaralayıp arkadaşını öldüren..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Sakarya..
    23. Beko'dan ankastre set alana mikrodalga..
    24. Gram altın 278 lira seviyelerinde
    25. Anadili için kendisini yakan profesör..
    26. Rus uçağının iniş takımlarına kuş..
    27. Aytaç Durak’tan Başkan Karalar’a:..
    28. Manisa Büyükşehir Belediye personeline..
    29. Tefecilikten alındılar "Allah’ın..
    30. Trump İran'a yaptırımları..
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    Sinsi sinsi işgal ediyorlar! İstihbarat raporları yayımlandı
    Sinsi sinsi işgal ediyorlar! İstihbarat raporları yayımlandı
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    AK Partili isimden Selahattin Demirtaş açıklaması: Tahliyesi iyi oldu
    AK Partili isimden Selahattin Demirtaş açıklaması: Tahliyesi iyi oldu
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı