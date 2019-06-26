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Trump "İran'a asker gönderme" seçeneğini düşünmüyor

ABD Başkanı Donald Trump:- "(İran ile muhtemel bir çatışma durumunda ABD askerlerinin durumu) Sahada asker olmasından bahsetmiyorum. Eğer bir şey olursa bunun uzun sürmeyeceğini söylüyorum, çünkü çok güçlü bir pozisyondayız"

26 Haziran 2019 Çarşamba 19:03
Trump "İran'a asker gönderme" seçeneğini düşünmüyor

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, İran ile muhtemel bir çatışma durumunda İran'a Amerikan askeri gönderilmesini düşünmediklerini belirterek, "Eğer bir şey olursa bunun uzun sürmeyeceğini söylüyorum, çünkü çok güçlü bir pozisyondayız." dedi.

Amerikan Fox Business kanalına telefonla bağlanarak soruları yanıtlayan ABD Başkanı Trump, muhtemel bir ABD-İran çatışmasında sahaya asker göndermeyi düşünmediklerini açıkladı.

İran'a karşı her anlamda üstün olduklarını ifade eden Trump, artan ABD-İran gerilimi karşısında bir savaşa girmek istemediklerini dile getirdi.

Muhtemel bir çatışma durumunda Amerikan askerlerinin pozisyonunun ne olacağına ilişkin bir soruya Trump, "Sahada asker olmasından bahsetmiyorum. Eğer bir şey olursa bunun uzun sürmeyeceğini söylüyorum, çünkü çok güçlü bir pozisyondayız." şeklinde yanıt verdi.

Trump ayrıca, 100 milyon dolardan fazla değeri olan ABD'ye ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürmesinden sonra İran'a saldırı kararı vermemesinin "nazik bir davranış" olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Trump, cuma günü İran'a yönelik bir hava saldırısına onay verdiğini, ancak 150 civarında İranlının ölebileceği bilgisini alınca saldırı emrini durdurduğunu açıklamıştı. ABD yönetimi İHA'nın düşürülmesinin ardından dün İran lideri Ali Hamaney'i de kapsayacak şekilde Tahran'a yönelik yeni yaptırımlar getirmişti. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in de bu hafta içinde ABD tarafından yaptırım listesine ekleneceğini duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi ise ABD'nin İran lideri Ali Hamaney ve Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'i hedef alan yaptırımlarla diplomasiye kapıları tamamen kapattığını ifade etmişti.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 19:03
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