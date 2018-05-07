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Trump, İran kararını yarın açıklayacak

ABD Başkanı Trump, İran ile ilgili nükleer anlaşma kararını yarın açıklayacak.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 22:15
Trump, İran kararını yarın açıklayacak

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, İran'la nükleer anlaşma ile ilgili yarın Beyaz Saray'da bir karar alacağını duyurdu.

TRUMP, "İPTAL EDİLEBİLİR" MESAJI VERMİŞTİ

12 Mayıs'a kadar İran'la nükleer anlaşma konusundaki sorunların giderilmemesi durumunda ABD'nin anlaşmadan tamamen çekilebileceğini söyleyen Başkan Trump, ülkesinin Barack Obama döneminde İran'la imzaladığı nükleer anlaşmadan şimdilik ayrılmayacağını belirtmiş, "Eğer Kongre ve müttefiklerimizle bir çözüme ulaşamazsak, o zaman anlaşma iptal edilecek. Anlaşma inceleme altındadır ve herhangi bir zamanda bizim (anlaşmaya) katılımımız, Başkan olarak tarafımdan iptal edilebilir." değerlendirmesini yapmıştı.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 22:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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