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Trump İran anlaşmasına ateş püskürdü!

Washington’da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u ağırlayan ABD Başkanı Trump, İran’la yapılan nükleer anlaşma için “Çılgınca ve berbat; hiçbir zaman yapılmamalıydı” dedi.

24 Nisan 2018 Salı 20:02
Trump İran anlaşmasına ateş püskürdü!

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la yapılan nükleer anlaşmaya karşı hamlelerine devam ediyor. Bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u ağırlayan Trump, anlaşma için “çılgınca ve berbat; hiçbir zaman yapılmamalıydı” ifadesini kullandı.

Macron ise her ne kadar İran'ı bölgede dizginlemek isteseler de, nükleer anlaşmanın Ortadoğu'nun güvenliği için önemli bir adım olduğunu da belirtti. 

ABD BaşkanıDonald Trump’ıuyaran İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Washington'un nükleer anlaşmaya uymaması durumunda, ciddi sonuçlara katlanacağını iddia etti. 

Ruhani, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Eğer biri anlaşmaya ihanet ederse, ciddi sonuçlarla karşı karşı kalacağını bilmek durumunda" dedi.

Dün Pekin’de Çinli mevkidaşıyla görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran ile Rusya, ABD, Fransa, İngiltere ve Çin ile Almanya'dan oluşan P5+1 ülkelerinin 2015’te imzaladığı nükleer anlaşmanın arkasında olduklarını belirtmişti.

Rus bakan, Çin’le birlikte anlaşmanın bozulması yönündeki hamlelere karşı çıkacaklarını vurgulamıştı.

ABD dışındaki taraf ülkeler de, anlaşmanın bozulmasının kötü sonuçlara yol açacağını defalarca belirtti. 

Trump, ABD Başkanı seçilmeden önce ve seçildikten sonra, Barack Obama döneminde imzalanan anlaşmayı bozacağı yönündeki ifadeleri sık sık kullanıyor. Ancak henüz bu konuda ciddi bir adım atabilmiş değil.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 20:02
  1. ABD

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