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Trump, İngiltere Başbakanı May ile telefonda görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere Başbakanı Theresa May'in görüşmesinde Suriye rejimine muhtemel yaptırım, İran'ın nükleer silaha sahip olmasının engellenmesi ve Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konularının ele alındığı bildirildi

06 Temmuz 2019 Cumartesi 20:26
Trump, İngiltere Başbakanı May ile telefonda görüştü

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere Başbakanı Theresa May'in telefonda görüşerek, iki ülkenin ulusal güvenliği ve çıkarlarına ilişkin birtakım konuları ele aldığı belirtildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, görüşmede ABD ve İngiltere'nin ortak ulusal güvenlik ve çıkarlarına ilişkin konuların ele alındığı vurgulandı.

Suriye rejimine muhtemel yaptırım, İran'ın nükleer silaha sahip olmasının engellenmesi ve Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması gibi konuların da konuşulduğu ifade edilen açıklamada, ABD ve Çin arasındaki ticari pazarlıkların da ele alındığı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 20:26
  1. Donald Trump
  2. Theresa May

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