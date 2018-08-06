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Trump imzayı attı! İran'a yaptırımlar resmen başladı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a uygulanacak yaptırımlarla ilgili kararnameyi imzaladı. Yaptırımlar 7 Ağustos itibariyle uygulanmaya başlayacak.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 23:03
Trump imzayı attı! İran'a yaptırımlar resmen başladı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik ambargoları ihlal edenlere yaptırım uygulanmasını sağlayacak yeni bir başkanlık kararnamesi imzaladı. Trump'ın İran'a yönelik ekonomik yaptırımların yeniden yürürlüğe girmesine kısa süre kala imzaladığı yeni başkanlık kararnamesi, Beyaz Saray tarafından yayımlandı.

ABD'nin İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesi çerçevesinde uygulamaya geçecek yaptırımların ihlal edilmesini önlemeye yönelik kararnamede, "İran'ın ABD dolarına ve değerli metallere erişimine, enerji sektörüne, ABD'nin kara listesindeki vatandaşlarına, nakliyat ve gemi yapımı ve liman operasyonlarına destek verenlere" yaptırım uygulanması talimatı verildi.

"YAPTIRIM UYGULANACAK"

Kararnameye göre, "7 Ağustos 2018 ve sonrasında, İran hükümetinin ABD doları ve değerli madenleri satın almasına ve temin etmesine yardım eden, sponsorluk yapan, finansal, maddi veya teknolojik destek sağlayanlar" ABD'nin yaptırımlarına tabi tutulacak.

Ayrıca, İran otomotiv sektörünü ilgilendiren ürün ve hizmetleri satan, tedarik veya transfer edenler yine 7 Ağustos 2018 tarihinden itibaren yaptırımlarla cezalandırılacak.
"5 Kasım 2018 ve sonrasında İran Ulusal Petrol Şirketi, Naftiran Ticaret Şirketi ve İran Merkez Bankası'na yardım eden, sponsorluk yapan, finansal, maddi veya teknolojik destek sağlayanlara" da yaptırım uygulanacak.

Kararnamede, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinin (OFAC) yaptırım listesinde yer alan şahıslara destek verenlerinde 5 Kasım'dan itibaren yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı bildirildi.

TEHDİT ETTİ

Trump, İran'a yönelik yaptırımların yeniden devreye girmesine ilişkin açıklamasında, ABD'nin yaptırımlara tamamen uyulmasını sağlamaya kararlı olduğunu ve İran'la ilişkilerini sonlandırmayanların ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacağını vurguladı.

Bugün imzaladığı kararnamenin 8 Mayıs'ta aldığı kararla örtüştüğünü belirten Trump, şunları kaydetti:

"Birçok uluslararası firmanın, İran pazarından ayrılacaklarını açıklamalarından memnuniyet duyuyorum. Bazı ülkeler de İran'dan ham petrol ithalatını azaltacaklarını veya durduracaklarını açıkladılar. Biz bütün ulusları, İran rejiminin ya tehditkar ve istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerini değiştirerek küresel ekonomiyle yeniden bütünleşmek ya da ekonomik izolasyon yolunda devam etmek seçenekleriyle karşı karşıya olduğunu ortaya koyacak adımlar atmaya davet ediyoruz."

Barack Obama tarafından 2015 yılında İngiltere, Almanya, Fransa, Rusya, ve Çin ile birlikte imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nı, "ABD tarihinde yapılmış en kötü anlaşmalardan biri" olarak nitelendiren Trump, ülkesini anlaşmadan 8 Mayıs'ta çekmişti.

FRANSA, İNGİLTERE VE ALMANYA'DAN 'İRAN'LA TİCARETE DEVAM' AÇIKLAMASI

Avrupa Birliği, Fransa, İngiltere ve Almanya'dan yapılan ortak açıklamada İran'a yönelik yaptırımlara ilişkin olarak, İran'la ticaret yapan Avrupalı şirketleri korumaya kararlı olunduğu belirtildi.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 23:03
  1. ABD
  2. Donald Trump
  3. İran
  4. İngiltere
  5. Almanya
  6. Fransa
  7. Rusya
  8. Çin

YORUM YAZ

  • yunusyunus1 sa önce
    İsrail köpeği havliyor.
  • Mehmet CanMehmet Can1 sa önce
    Allah belanı versin tramp sen kimsinde kafana göre ambargo uyguluyorsun.sarı fino seni
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