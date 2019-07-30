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Trump onay verdi! Tazminat yasası 2092 yılına kadar uzatıldı

ABD'de, 11 Eylül 2001 yılında yaşanan ikiz kule saldırısında ölen kişilerin ailelerine tahsis edilen tazminatları 2092 yılına kadar uzatan yasa, ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalandı.

30 Temmuz 2019 Salı 10:30
Trump onay verdi! Tazminat yasası 2092 yılına kadar uzatıldı

ABD'nin gündemini meşgul eden "11 Eylül Kurbanları Tazminat Fonu" isimli yasa tasarısı, ABD Başkanı Donald Trump'ın attığı imza ile yasalaştı. Yasa ile 11 Eylül'de hayatını kaybeden kurbanların ailelerine tahsis edilen tazminatlar 2092 yılına kadar uzatıldı.

Trump, imzadan önce yaptığı konuşmada, "Her 11 Eylül kahramanına, kalbinizi, terinizi, ruhunuzu ve sahip olduğunuz her şeyi bu ülke için verdiniz. Son 20 yıl boyunca inanılmaz zorluklara lütuf ve metanetle dayandınız" dedi.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 10:30
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. 11 Eylülü saldırısı

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