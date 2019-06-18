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Trump ile Şi, ikili ticari ilişkileri görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri ele alan telefon görüşmesi gerçekleştirdi

18 Haziran 2019 Salı 23:32
Trump ile Şi, ikili ticari ilişkileri görüştü

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri ele alan telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump ile Şi'nin telefon görüşmesi yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, iki liderin özellikle ABD-Çin ticari ilişkilerini ele aldığı ve "iki ülke arasında adil ve karşılıklı ekonomik ilişkilerin" önemine dikkati çektikleri vurgulandı.

Çin'le ticari ilişkilerdeki yapısal sorunların da konuşulduğu bildirilen açıklamada, Trump ile Şi'nin bölgesel güvenlik konularını da değerlendirdikleri ve Japonya'da yapılacak G-20 Zirvesinde görüşmeyi temenni ettiklerini ifade ettikleri belirtildi.

İki ülke arasındaki ticari gerginlik devam ederken karşılıklı getirilen ilave gümrük vergileriyle "ticaret savaşları" endişesi artmıştı.

ABD'li ve Çinli yetkililer arasında geçen ay sonunda yapılan son müzakerelerde net uzlaşma sağlanamamıştı.

28-29 Haziran'da Japonya'nın Osaka kentinde yapılacak G-20 Zirvesi'nde, iki liderin, gümrük vergileri ve ikili ticari ilişkiler konusunu detaylı ele alması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 23:32
  1. ABD
  2. Çin
  3. Donald Trump
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