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Trump ile Pelosi arasında mektup polemiği

ABD Başkanı Donald Trump ile Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi arasındaki mektup polemiği devam ediyor- Pelosi'ye bir mektup yollayan Trump, Pelosi'nin aksi yöndeki ilk mektubuna rağmen 29 Ocak'ta Kongre'deki "Birliğin Durumu" konuşmasını yapacağını açıkladı

23 Ocak 2019 Çarşamba 23:34
Trump ile Pelosi arasında mektup polemiği

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi'ye bir mektup yollayarak, Pelosi'nin daha önceki mektubunda erteleneceğini duyurduğu "Birliğin Durumu" konuşmasını, 29 Ocak'ta Kongrede yapacağını açıkladı.

Pelosi'nin hükümetin kapalı olmasını gerekçe göstererek Trump'ın "Birliğin Durumu" konuşmasını ertelemesini talep ettiği mektupla başlayan polemik sürüyor.

Trump, Pelosi'ye hitaben kaleme aldığı son mektubunda, "Hükümetin kapanma sürecinden çok sonra bana gönderdiğiniz, beni 29 Ocak 2019'da Birliğin Durumuna ilişkin ulusal seslenmek üzere davet ettiğiniz 3 Ocak 2019 tarihli mektubunuzdan dolayı teşekkür ederim. Bildiğiniz üzere nazik davetinizi kabul ettim, ancak sizden 16 Ocak 2019 tarihli hükümetin kapalı olmasından dolayı Birliğin Durumu sırasındaki güvenlik kaygılarınızı ifade ettiğiniz ikinci bir mektup daha aldım. Ben sormadan önce İç güvenlik Bakanlığı ve ABD Gizli Servisi konuşmayla ilgili güvenlik bakımından herhangi bir sorun olmayacağını ifade etmek üzere benimle irtibata geçti." ifadesine yer verdi.

Mektubunda kurumların güvenlik sorunu olmadığına dair beyanatlarını gerekçe gösteren Trump, "Sizin (ilk) davetinize icabet edip, Anayasal görevimi yerine getirerek Birliğin Durumuna ilişkin halka ve Amerikan Kongresine hitap edeceğim." ifadelerini kullandı.

Trump, ayrıca Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'yi de söz konusu konuşmayı yapacağı zaman görmeyi sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

- Pelosi'den jet yanıt

Diğer taraftan Temsilciler Meclisi Başkanı ise Trump'ın son mektubuna birkaç saat içinde yeni bir mektupla yanıt verdi. Pelosi, mektubunda, hükümet açılana kadar Trump'ın Kongrede Birliğin Durumu konuşmasını yapamayacağını belirtti.

Pelosi, Birliğin Durumuna ilişkin oturuma ilişkin ilk davet mektubunu hükümetin 29 Ocak'a kadar kapalı kalmayacağını düşüncesiyle kaleme aldığını aktardı.

Demokrat lider, "Daha sonra 16 Ocak'taki mektubumda hükümetin açılmasından sonra mutabık kaldığımız bir tarih üzerine çalışmamız gerektiğini söyledim ve bunu hala yapabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Anayasası, başkanların her yıl Kongre'de "Birliğin Durumu" konuşması yaparak, icraatları ve planları hakkında Kongreye ve halka bilgi vermesini gerektiriyor.

- Mektup polemiği

Pelosi geçen hafta Trump'a bir mektupla hükümetin kapalı olmasını gerekçe göstererek Birliğin Durumu hitabını ertelediğini iletmişti. Trump da Pelosi'ye karşı hamle yapmış ve bir mektupla Pelosi'nin Afganistan, Almanya ve Belçika ziyaretlerini iptal etmişti.

Trump, güvenlik gerekçeleriyle ABD-Meksika sınırına 5,7 milyar dolar bütçe gerektiren bir duvar örülmesini istemiş ve bu bütçeyi vermeyeceğini açıklayan Demokratları suçlamıştı. ABD'de federal hükümetin yıl sonu geçici bütçesi henüz Kongre'den çıkıp onaylanmadığı için ülkede 33 gündür federal hükümet kapalı bulunuyor.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 23:34
  1. Birliğin Durumu
  2. mektup polemiği
  3. Nancy Pelosi
  4. Trump

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