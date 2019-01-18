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Trump ile Kim Jong-un arasındaki ikinci zirve şubatta yapılacak

Trump, Beyaz Saray'da, Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yong-chol ile bir araya geldi- Beyaz Saray Sözcüsü Sanders: - "Başkan Donald J. Trump, (Kuzey Kore'nin) nükleerden arındırılması ve şubat sonunda yapılacak zirve konusunda Kim Yong-chol ile bir buçuk saat görüştü"

18 Ocak 2019 Cuma 23:25
Trump ile Kim Jong-un arasındaki ikinci zirve şubatta yapılacak

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki ikinci zirvenin, şubat sonunda yapılacağını duyurdu.

Trump, Beyaz Saray'da, Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yong-chol ile bir araya geldi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, "Başkan Donald J. Trump, (Kuzey Kore'nin) nükleerden arındırılması ve şubat sonunda yapılacak zirve konusunda Kim Yong-chol ile bir buçuk saat görüştü." açıklamasını yaptı.

Sanders, "Başkan, yeri daha sonra duyurulacak zirvede, Kim ile bir araya gelmeyi dört gözle bekliyor." ifadesini kullandı.

Trump ile Kim Jong-un, ilk kez geçen yıl 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiş, zirvenin ardından iki lider, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 23:25
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