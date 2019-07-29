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Trump ile Johnson, ABD-İngiltere ilişkilerini görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson, ilk resmi telefon görüşmelerinde iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi konusunda mutabık kaldı

29 Temmuz 2019 Pazartesi 23:06
Trump ile Johnson, ABD-İngiltere ilişkilerini görüştü

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson arasındaki ilk resmi telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi konusunun ağırlıklı olarak ele alındığı bildirildi.

Beyaz Saray Basın Sözcülüğü, Trump ile Johnson'ın cuma günü telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.

Açıklamada, "Başkan Trump ile Başbakan Johnson, görüşmede, ABD ile Birleşik Krallık arasındaki özel ilişkilerin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı. Bunun yanında ikili, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmasıyla ikili ekonomik ilişkilerin hızlıca derinleştirilmesi konusunda mutabık kaldılar." ifadelerine yer verildi.

İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Boris Johnson, 24 Temmuz'da ülkenin yeni başbakanı olmuştu.

Trump, cuma günü Beyaz Saray'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Johnson'ın "iyi bir adam olduğunu" ve "kendisiyle şimdiden bir ticaret anlaşması yapma" konusunda çalışmaya başladıklarını söylemişti.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 23:06
  1. ABD
  2. Boris Johnson
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