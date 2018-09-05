Başkan Erdoğan, Trump ile görüşmeyeceğini açıkladı

Kırgızistan dönüşü önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, 25 Eylül'de New York'taki BM Genel Kurulu'nda ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme konusunda talep gelmediğini, kendisinin de özel bir talepte bulunmayacağını açıkladı.

ERDOĞAN, TRUMP'LA GÖRÜŞMEYECEK

Kırgızistan dönüşü açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Bir stratejik ortağın ortağına böyle bir şey yapması şık değil. 16 yıldır Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı yapıyoruz. Herhangi bir ihtiyacımızı, ABD'den paramızla dahi alamadığımız anlar olmuştur. Ama terör örgütleri parasız olarak her türlü silahı ABD'den alabiliyorlar. Bu silahları da bize karşı kullanıyorlar. Bu nasıl bir stratejik ortaklık? ('Uçak vermediler' anımsatması üzerine) O yine biraz ağır bir şey. Polise tabanca vermediler tabanca." ifadelerini kullanırken, 25 Eylül'de New York'taki BM Genel Kurulu'nda ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme konusunda talep gelmediğini, kendisinin de özel bir talepte bulunmayacağını açıkladı.

ERDOĞAN'IN DİPLOMATİK TEMASLARI

Erdoğan, 24 Haziran seçimleriyle yeniden göreve gelmesinin ardından, ilk yurt dışı temaslarına Belçika'nın başkenti Brüksel'deki "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı"yla başlamıştı. Erdoğan, 1-3 Eylül'de Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te resmi temaslarda bulunacak, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un ev sahipliğinde Issık Göl Bölgesi'nde düzenlenecek "3. Dünya Göçebe Oyunları"nın açılış törenine katıldı.

ÖNEMLİ ÜLKELERLE GÖRÜŞECEK

Bir dizi ikili ve heyetler arası görüşmeler yapacak Erdoğan'ın, eylül ayında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump ile de görüşmesi bekleniyordu.