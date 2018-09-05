0553 313 94 23

Başkan Erdoğan, Trump ile görüşmeyeceğini açıkladı

Başkan Erdoğan, New York'taki BM Genel Kurulu'nda ABD Başkanı Trump ile görüşme konusunda talep gelmediğini, kendisinin de özel bir talepte bulunmayacağını söyledi.

05 Eylül 2018 Çarşamba 09:25
Başkan Erdoğan, Trump ile görüşmeyeceğini açıkladı

Kırgızistan dönüşü önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, 25 Eylül'de New York'taki BM Genel Kurulu'nda ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme konusunda talep gelmediğini, kendisinin de özel bir talepte bulunmayacağını açıkladı.

ERDOĞAN, TRUMP'LA GÖRÜŞMEYECEK

Kırgızistan dönüşü açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Bir stratejik ortağın ortağına böyle bir şey yapması şık değil. 16 yıldır Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı yapıyoruz. Herhangi bir ihtiyacımızı, ABD'den paramızla dahi alamadığımız anlar olmuştur. Ama terör örgütleri parasız olarak her türlü silahı ABD'den alabiliyorlar. Bu silahları da bize karşı kullanıyorlar. Bu nasıl bir stratejik ortaklık? ('Uçak vermediler' anımsatması üzerine) O yine biraz ağır bir şey. Polise tabanca vermediler tabanca." ifadelerini kullanırken, 25 Eylül'de New York'taki BM Genel Kurulu'nda ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme konusunda talep gelmediğini, kendisinin de özel bir talepte bulunmayacağını açıkladı.

ERDOĞAN'IN DİPLOMATİK TEMASLARI

Erdoğan, 24 Haziran seçimleriyle yeniden göreve gelmesinin ardından, ilk yurt dışı temaslarına Belçika'nın başkenti Brüksel'deki "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı"yla başlamıştı. Erdoğan, 1-3 Eylül'de Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te resmi temaslarda bulunacak, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un ev sahipliğinde Issık Göl Bölgesi'nde düzenlenecek "3. Dünya Göçebe Oyunları"nın açılış törenine katıldı.

ÖNEMLİ ÜLKELERLE GÖRÜŞECEK

Bir dizi ikili ve heyetler arası görüşmeler yapacak Erdoğan'ın, eylül ayında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump ile de görüşmesi bekleniyordu.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 09:25
  1. Amerika Birleşik Devletleri
  2. Rusya Devlet Başkanı Putin
  3. Frank Walter Steinmeier
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  5. Devlet Başkanı Putin
  6. Cumhurbaşkanı Ruhani
  7. Recep Tayyip Erdoğan
  8. Birleşmiş Milletler
  9. Rusya Federasyonu
  10. Viladimir Putin
  11. Vilademir Putin
  12. Vladimir Putin
  13. Vlademir Putin
  14. Tayyip Erdoğan
  15. Angela Merkel
  16. Cumhurbaşkanı
  17. Hasan Ruhani
  18. Donald Trump
  19. Recep Tayyip
  20. Kırgızistan
  21. New York
  22. Almanya
  23. Brüksel
  24. Amerika
  25. Belçika
  26. Merkel
  27. Eylül
  28. Putin
  29. Trump
  30. Polis
  31. Rusya
  32. R.T.E
  33. Iran
  34. İran
  35. Nato
  36. ABD
  37. BM

YORUM YAZ

  • saddisaddi14 dk önce
    trumpla görüşürse,Tayyip tüm kredisini kaybeder karizmayı çizdirir.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Vali'den kritik açıklama: Kaçacak delik arıyorlar
  1. Vali'den kritik açıklama: Kaçacak..
  2. Lavrov'dan dikkat çeken dolar açıklaması
  3. İşte Ankara'nın Jeffrey’e verdiği..
  4. Mehmetçik enselerinde... Diyarbakır'da..
  5. Diyarbakır'ın Lice ve Hani'deki terör..
  6. 8 bin 500 paket kaçak sigara ele..
  7. Hasta taşıyan ambulans ile TIR..
  8. Herkes iyileşti sanmıştı! Gerçek..
  9. Trump ile görüşecek mi? Erdoğan'dan..
  10. YÖK son dakika 5. YÖKDİL sınavı ne..
  11. AÖF büro adres ve telefonları
  12. Meral Akşener ameliyat oldu
  13. BDDK'dan çok önemli uyarı!
  14. DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban..
  15. BM’de kritik toplantı: Trump..
  16. Mahküm affı ne zaman çıkar?
  17. Muhasebe DGS geçiş bölümleri taban..
  18. Polis alımları ne zaman? 2018 23...
  19. CHP'li avuntusu: Yiğit düştüğü yerden..
  20. Ehliyet yenileme evrakları 2018..
BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
Dolar, İran'da rekor kırdı!
Dolar, İran'da rekor kırdı!
FETÖ'nün yeni saldırı hazırlığını anlattı! "Korkunç bir manzara ile karşı karşıya kalırız"
FETÖ'nün yeni saldırı hazırlığını anlattı! "Korkunç bir manzara ile karşı karşıya kalırız"
Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
Bu da yeni TOSUNCUK! Yerli ve milli değil, Çin malı çıktı
Bu da yeni TOSUNCUK! Yerli ve milli değil, Çin malı çıktı

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
İspanya'dan Suudi Arabistan'a 'bomba' darbesi! Tüm satışlar durduruldu
İspanya'dan Suudi Arabistan'a 'bomba' darbesi! Tüm satışlar durduruldu