Brunson pazarlığı iddialarına Başkan Erdoğan noktayı koydu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ev hapsine çıkarılan sözde rahip, ABD ajanı Andrew Brunson hakkında açıklamalarda bulundu.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Johannesburg'ta gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rahip Brunson'un ev hapsine çıkmasının ardından yaptığı 'yaptırım' açıklaması için, "Tavır değişikliği Trump'ın sorunu. Söylenmeyen şeylerin söylenmiş gibi ortaya konulmasını doğru bulmayız. Dışişleri Bakanımız aracılığıyla, Ebru Hanım'ın İsrail'den çıkışına yardımcı olunması iletilmiştir. Ebru serbest bırakılmış ama pasaportuna el konulmuştu. ABD'lilere pasaportunun verilerek Türkiye'ye dönüşüne yardımcı olabileceklerini söyledik.

“BRUNSON’U VERECEĞİZ” DEMEDİK

'Karşılığında Brunson'u vereceğiz' demedik. Bu tür bir pazarlık olmadı. Netenyahu'nun, 'Bana Trump telefon etti, biz de bıraktık' açıklaması oldu. Türkiye'deki yargı, Brunson hakkında, hastalığını göz önüne alarak, iyi niyetle ev hapsi yönünde karar vermiş. Karara saygı duymak yerine, konuyu Türkiye'ye yaptırım meselesi haline getiriyorlar. Yaptırımlarla geri adım attıramazsınız" şeklinde değerlendirmede bulundu.