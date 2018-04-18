ABD'liler Trump'ın 'Türkiye' tweetiyle böyle kafa buldu
ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü FETÖ ve PKK adına suç işlediği gerekçesiyle hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ABD vatandaşı papaz Andrew Craig Brunson hakkında sosyal medya hesabından Türkiye'yi hedef alan bir tweet paylaşmıştı. Paylaşıma çok sayıda yorum yapan kullanıcılar Trump ile dalga geçti.18 Nisan 2018 Çarşamba 11:10
ABD Başkanı Donald Trump, daha önce de Türkiye'den tahliyesini istediği ABD vatandaşı papaz Brunson'un tutukluluk halinin devamına karar verilmesi sonrası bu konuya ilişkin bir tweet attı.
Paylaşımda "Amerika'da iyi bir beyefendi ve Hrıstiyan lider olan Rahip Brunson yok yere Türkiye'de yargılanıyor ve zulme uğruyor. Ona casus diyorlar ben ondan daha fazla casusumdur. Umuyorum ki evine ve ait olduğu güzel ailesine dönmesine izin verilecek." denildi.
Brunson, pazartesi günü hâkim karşısına çıkmış, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti rahibin tutukluluk halinin devamına karar vermişti.
TRUMP'LA DALGA GEÇTİLER
ABD Başkanı Trump'ın tweetinin altına binlerce yorum yapıldı. Chrys Stevenson isimli kullanıcı, Trump'ın "Ben Brunson'dan daha casusum" fadesine atıfta bulunarak, "İroni o ki; bu muhtemelen doğru" dedi.
Bir Twitter kullanıcısı, "Trump casus olmak için gereken zekâya sahip değil" yazdı.
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