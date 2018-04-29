Trump: Hükümeti kapatırım

Washington'da düzenlendiği kampanya mitinginde konuşan Trump, "Duvar inşaatı başladı, bizim elimizde 1,6 milyar dolar var" dedi.

Kongre'nin duvar için yeni finansman sağlamaması durumunda hükümetin yeniden kapanabileceğini kaydeden Trump, "28 Eylül'de yeni bütçe onayı gerekecek ve o zamana kadar güvenlik sınırımız olmazsa ülkeyi kapatmaktan başla seçeneğimiz olmayacak çünkü sınır güvenliğine ihtiyacımız var" diye konuştu.

Trump'ın yasa dışı göçe karşı inşa etmek istediği duvar, Kongre'de Demokratların muhalefetiyle karşı karşıya. ABD Kongresi'nde Trump'ın göçmen karşıtı değişiklik teklifi nedeniyle yaşanan anlaşmazlık nedeniyle hükümet, ocak ayında kapanmıştı. Trump, geçen ay da göçmen yasasında yapılacak değişikliklerin kabul edilmemesi halinde hükümeti kapatma tehdidinde bulunmuştu.

Trump'ın geçen ay imzaladığı 1,3 trilyon dolarlık bütçenin süresi eylül sonunda bitiyor. Kasım ayında yapılacak Kongre seçimleri öncesinde hükümetin kapanması, Kongre'deki üstünlüklerini korumaya çalışan Cumhurtiyetçilerden büyük ihtimalle destek görmeyecek.