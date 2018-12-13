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Trump hapis cezası alan eski avukatına yüklendi

ABD Başkanı Donald Trump:- "Michael Cohen'e yasayı delmesi için asla talimat vermedim. O bir avukattı ve yasaları bilmesi gerekiyordu"

13 Aralık 2018 Perşembe 20:41
Trump hapis cezası alan eski avukatına yüklendi

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, 3 yıl hapis cezası alan eski avukatı Michael Cohen hakkında, "Michael Cohen'e yasayı delmesi için asla talimat vermedim. O bir avukattı ve yasaları bilmesi gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, dünkü ceza duruşmasında "başkanlık seçimlerini etkilemeye çalışmak" da dahil çeşitli federal suçlardan 3 yıl hapis cezasına çarptırılan eski avukatı Cohen hakkında Twitter hesabından açıklamalar yaptı.

Cohen'in aldığı cezanın kendisiyle ilgili olmadığını savunan Trump, "Michael Cohen'e yasayı delmesi için asla talimat vermedim. O bir avukattı ve yasaları bilmesi gerekiyordu. Yaptığı iş hukuki danışmanlıktı ve bir hata yapıldıysa bunda avukatın büyük bir sorumluluğu vardır.” değerlendirmesinde bulundu.

Seçim kampanya finansman kurallarını ihlal etmediğini savunan Trump, Cohen'in suçlandığı konularda "seçim kampanya parasının" kullanılmadığını ileri sürdü.

"Cohen, benimle ilgili olmayan birçok konudan dolayı suçlu bulundu." ifadesini kullanan Trump, kampanyayla ilgili Cohen'e yöneltilen iki suçlamanın da suç olmadığını kaydetti.

- "Amacı Başkan'ı utandırmaktı"

Trump, "(Cohen'in) Bu suçlamaları kabul etmesinin tek nedeni, Başkan'ı utandırmak ve hapis cezasında indirim almaktı, onu da gerçekleştirdi.” yorumunu yaptı ve asıl sorumluluğun Cohen'e ait olduğunu savundu.

ABD Başkanı Trump'ın eski avukatı Cohen'e, "başkanlık seçimlerini etkilemeye çalışmak" da dahil çeşitli federal suçlardan 3 yıl hapis cezası verilmişti. Duruşmada verdiği ifadede Cohen, Trump'ın kendisini "zayıf" olarak nitelendirmesiyle ilgili olarak, "Bu doğru fakat başka bir nedenle doğru. Çünkü tekrar tekrar kendimi Trump'ın kirli eylemlerini örtbas etmek zorunda hissettim." diye konuşmuştu.

Cohen, Trump'la ilişkileri olduğu iddia edilen iki kadına susmaları için yasa dışı para ödemek, seçim kampanya finansman kurallarını ihlal etmek, banka dolandırıcılığı yapmak ve Moskova'daki bir emlak projesi için Trump'a aracılık etmek gibi konularda federal yetkililere yalan söylemekle suçlanmıştı.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 20:41
  1. ABD
  2. ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen
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